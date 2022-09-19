VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesinde ‘19 Eylül Gaziler Günü’ programı düzenlendi.

VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesinde ‘19 Eylül Gaziler Günü’ programı düzenlendi.

‘19 Eylül Gaziler Günü’ programı dolayısıyla Erciş Kaymakamlığı önünde düzenlenen program Atatürk büstüne çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Erciş Muharip Gaziler Derneği Başkanı M. Hanifi Yavuz, "Canlarını feda ederek aziz topraklarımızı vatan olarak bizlere hediye eden mukaddes şehitlerimizi gözü yaşlı, gönülleri yaşlı, şehit anaları, şehit babaları ve şehit çocukları istiklal savaşımızın yiğit evlatları, torunları, gazi çocukları insanlık uğuruna birleşmiş milletler saflarında Kore’de destanlar yazan şanlı Kore gazileri. Kıbrıs’ı Kıbrıs yaparak aziz soydaşlarımızı Yunan zulmünden kurtaran ve onlara bir Cumhuriyet hediye eden Kıbrıs Barış Harekatı gazileri. Ben bir gazi olarak sizlere hitap etmenin onurunu ve 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanmasının coşkusunu yaşıyoruz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır, hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Kaymakamlık protokol salonunda resepsiyon düzenlendi. İlçedeki tüm gazilere ve şehit ailelerine burada verilen ikramın ardından program sona erdi.

Törene Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Garnizon Komutanı Albay Murat Kandur, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, ilçemizdeki kurum amirleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile askeri erkan katıldı.