Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “15 Temmuz, FETÖ’nün devlet içine sızarak, bütün iyi niyetleri ortadan kaldırarak gerçek yüzünü ortaya çıktığı bir tarihtir” dedi.

Erciş Kaymakamlığı konferans salonunda düzenlenen 15 Temmuz Şahitleri Anma Programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “15 Temmuz destanını yaşadığımız bu anlamlı günlerde, ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Erciş’imizde de dualar yapılıp Kur-an’ı Kerim okunmaktadır. Bir tarafta 251 vatandaşımızı o hain gecede kaybetmenin hüznünü tekrar tekrar yaşarken diğer taraftan dünyada eşine az rastlanır bir direnişe imza atamanın gururunu yaşıyoruz. 15 Temmuz, FETÖ’nün devlet içine sızarak bütün iyi niyetleri ortadan kaldırarak gerçek yüzünü ortaya çıktığı bir tarihtir. O gece darbecilere karşı direnmek için sokaklara, meydanlara ve saldırganların yönelttiği her türlü yere karşı akın akın koşan milletimizin her bir ferdiyle gurur duymamız gerektiğini düşünüyorum. 15 Temmuz’u asla unutmayacak ve unutturmayacağız. O bizim için hem zihnimizde hem de kalplerimizde unutulmaz büyük bir gecedir. Ben bu programın hazırlanmasında emeği geçen TÜGVA Erciş Şubesi Başkanımıza teşekkür eder, TÜGVA Van İl Başkanı Mehmet İsa Deniz’e de hoş geldiniz diyorum. Kahraman şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin bütün aile mensuplarına hoş geldiniz diyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

Konuşmalar sonrasında şiirler okundu, oratoryo gösterisi yapıldı. 15 Temmuz destanının canlandırıldığı program, Erciş’te şehit olanların isimlerinin yazıldığı karanfillerin ailelerine takdim edilmesiyle son buldu.