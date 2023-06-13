Diyarbakır’a giden Ercişli 16 yaşındaki çocuktan 2 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Erciş’ten otobüs ile Diyarbakır’a giden ve otogarda kameralara takılan 16 yaşındaki Mert Çiftçi’ye ailesi 2 gündür ulaşamıyor. Emniyet ekipleri ve yakınları, üzerinde telefon bulunmayan Mert’i Diyarbakır’da sokak sokak ararken, ailesi çocuklarının hayatında endişe ediyor.

Mert’i aramak için Diyarbakır’da bulunan babası Maşallah Çiftçi, "Tüm aile buraya geldik, fotoğrafı elimizde Diyarbakır sokaklarında Mert’i arıyoruz. O bizim canımız, ailece perişan olduk. Evden ayrıldığında üzerinde beyaz bir gömlek vardı. Görenlerin duyanların Allah rızası için haber vermesini istiyorum” dedi.