Diyarbakır’a giden Ercişli 16 yaşındaki çocuktan 2 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Erciş’ten otobüs ile Diyarbakır’a giden ve otogarda kameralara takılan 16 yaşındaki Mert Çiftçi’ye ailesi 2 gündür ulaşamıyor. Emniyet ekipleri ve yakınları, üzerinde telefon bulunmayan Mert’i Diyarbakır’da sokak sokak ararken, ailesi çocuklarının hayatında endişe ediyor.

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Mert’i aramak için Diyarbakır’da bulunan babası Maşallah Çiftçi, "Tüm aile buraya geldik, fotoğrafı elimizde Diyarbakır sokaklarında Mert’i arıyoruz. O bizim canımız, ailece perişan olduk. Evden ayrıldığında üzerinde beyaz bir gömlek vardı. Görenlerin duyanların Allah rızası için haber vermesini istiyorum” dedi.