Van Büyükşehir Belediyesi, ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında plastik atıkların toplanması için Erciş ve Gevaş ilçelerine 30 farklı noktaya atık plastik kutusu bıraktı.

Temiz bir çevre için yürüttüğü başarılı çalışmalarla örnek olan Van Büyükşehir Belediyesi, "Geri Dönüştür, Geleceği Değiştir" sloganıyla yürütülen farkındalık çalışmalara tam destek sağlıyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Sıfır Atık Projesi bünyesinde plastik atıkların toplanması ve çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla Erciş ve Gevaş ilçelerindeki 30 noktaya daha atık plastik kutuları bıraktı.

Dönüşümü sağlanan plastik atıkların geri kazandırılması amacıyla yürütülen çalışma ile gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi hedefleniyor.