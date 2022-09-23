VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesinde alt ve üst yapısı biten, birçok fabrikanın yapıldığı Erciş Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) açılışı yapıldı.

VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesinde alt ve üst yapısı biten, birçok fabrikanın yapıldığı Erciş Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) açılışı yapıldı.

Erciş ilçesinde alt ve üst yapısı biten, birçok fabrikanın yapıldığı birçok fabrikanın da yapım aşamasında olduğu, Teknik Lise’nin öğrenci yetiştirdiği Erciş Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) açılışı yapıldı. Açılış programına Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, kurum amirleri, iş adamları, fabrika sahipleri çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Erciş OSB 1. ve 2. etap tamamlandığında 5 bin kişiye istihdam sağlayacak. Bölge ekonomisi olarak çok ciddi bir katkı sağlayacak bir yer olacaktır. Bu noktada Erciş OSB’nin bölgemizde büyüyerek gelişmesi için istihdamı artırmak, üretimi artırmak ve bu projeyi hayata geçirilmesinden emeklerinden dolayı Van Valimiz Ozan Balcı’ya, Van Milletvekilimiz Ercişli hemşerimiz abimiz Abdulahat Arvas’a ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan Van Milletvekili Abdulahat Arvas, “Hakikaten iş, aş, emek, yatırım deyince ciddi bir şekilde heyecanlanıyoruz. Daha fabrikalar bitmeden okulunu bitirip işi hazır olan gençlerimizi görünce buda ayrıyeten bir mutluluk ve sevinç vesilemiz oluyor. Bu yatırımların Erciş’imize, bölgemize kazandırmamızda büyük desteğini bize sağlayan Cumhurbaşkanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Valimize, Kaymakamımıza, ticaret odamıza, paydaşlarımıza, emeği geçenleri kutluyorum. Allah hayırlı etsin” dedi.

Erciş Organize Sanayi Bölgesi’nin 55 hektarlık 1. etabı parselasyonu yapıldığını ifade eden Arvas, “Alt ve üst yapı tümü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezi çerçevesinde destekler alındı. 13 milyon hibe ile yol, elektrik, su problemleri çözüldü. 24 tane parsel tahsisi yapıldı. 10 tanesinin inşaatı devam ediyor, 3 tanesi bitti. 1 tanesi gıda paketleme fabrikamız, 2’si mobilya ve bu Organize Sanayi Bölgemi Teknik Lisemiz açıldı. Teknik lisemizde 500 gencimiz eğitim görüyor. İnşallah Organize Sanayi Bölgesi biterse gençlerimizin de işleri hazır olacak. İstihdama yönelik huzurun refahın ve kardeşliğin hakim olduğu bölgelerimiz insanlarımıza gençlerimize aş, iş umuduyla Cumhurbaşkanımızın 2023 vizyonuyla beraber Allah’ın izniyle bu memleketler daha da gelişecek. Şehirlerimiz daha da kalkınacak. Şehirlerimiz güzelleşecek” şeklinde konuştu.