Van’ın Erciş Belediyesi, ilçenin merkez ve kırsal mahallelerinde eğitim veren okullarda bakım, onarım ve tadilat çalışması başlattı.

Erciş Belediyesi, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde okullarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyor. Erciş Belediyesi okullarda tespit edilen eksikleri gidermek için yoğun mesai harcıyor. Ekipler tarafından okul çevre duvarı, okul bahçesine parke taşı, oyun grupları yenileme, spor alanları oluşturma, kalorifer tesisatı yenileme, lavabo yenileme, iç cephe ve dış cephe boyama, çatı, bahçe kapıları, korkuluk tadilatları ve çeşitli demir çelik işleri büyük bir özenle yapılarak öğretmen ve öğrencilerin hizmetine sunuluyor.

Çalışmaların yapıldığı okullara ziyaret gerçekleştirerek incelemelerde bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, “Bizler evlatlarımızın en iyi şartlarda eğitim görmeleri için eğitime her zaman desteklerimizi sürdürmekteyiz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordineli şekilde yürütülen çalışmalar bünyesinde okullarımızda tespit ettiğimiz eksikleri tamamlamaya devam ediyoruz. Eğitim bizim olmazsa olmazımız. İlçemizdeki eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve çocuklarımızın başarıya ulaşmalarını sağlamak; kaliteli eğitimle birlikte güzel ve bakımlı okullarda eğitim öğretimlerini sürdürmeleriyle olur. Evlatlarımız her şeyin en güzeline layıktır. Yeter ki onlar istesin, bizler her zaman onların yanındayız” ifadelerini kullandı.