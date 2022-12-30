Van’ın Erciş ilçesinde yapımı tamamlanan ve proje maliyeti 25 milyon TL olan Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Van’ın Erciş ilçesinde yapımı tamamlanan ve proje maliyeti 25 milyon TL olan Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Erciş ilçesinde toplam 6 bin 985 metrekare alan üzerine kurulan, 5 bin 775 kapalı alanı bulunan 34 ünitelik merkez hasta kabulüne başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Van’da güzel yatırımların olduğunu ifade eden Vali Balcı, “İnsan sağlığı önemli ve sağlık ise ağızdan başlıyor. Bizim çok kıymetli diş hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız var. Vatandaşa sağlık hizmeti verilmesi konusunda canla başla, yılmadan çalışan bir gruptur. Umuyorum ki bu merkezimizde çok kıymetli hizmetler vereceklerdir. Erciş ilçemiz kültürüyle, asaletiyle Van’ımızın ve ülkemizin güzel bir ilçesidir” dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise 220 yataklı Erciş Devlet Hastanesinin ilçeye güzel hizmetler verdiğini hatırlatarak, “2023 yılında devlet hastanemizin yanına ek bir bina daha yapacağız. Erciş ilçemizde aile sağlık merkezleri kuracağız. Erciş’imizin güzelleşip gelişmesi için hangi alanda ihtiyaç varsa onunla ilgili çalışma yapacağız” diye konuştu.

Proje maliyeti 25 milyon TL olan 34 ünitelik merkezin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da merkezin bugün itibariyle hasta kabulüne başladığını kaydetti.

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun’un da bir konuşma yaptığı tören, duaların okunması ve kurdele kesimiyle son buldu.

Merkezin açılış törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, kurum amirleri, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.