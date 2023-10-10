Türkiye’nin önemli çimento üreticilerinden ve aktörlerinde Aşkale Çimento’nun da bağlı olduğu ERÇİMSAN Holding’in 4 aydır süren genel kurul süreci sona erdi. Son olarak 7 Ekim Cumartesi günü yapılan genel kurulda, Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ve İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik’in de içinde yer aldığı mevcut yönetim kurulu ve faaliyetleri ortaklar tarafından oylanarak ibra edildi.

“Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz”

Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, İstanbul Sanayi Odası tarafından yakın zamanda açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesindeki tek Erzurum şirketi olduklarını ve bir önceki yıla göre 22. sıra birden yükseldiklerini anlatarak “Genel kurulumuzun sonucu tüm hissedarlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu süreçte bizlere güvenen ve yanımızda olan tüm hissedarlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar mahcup olmadan, mahcup da etmeden 30 yıl nasıl omuz omuza yürüdüysek, bugünden sonra da aynı güven ve sorumlulukla yürümeye devam edeceğiz. Ülkemiz ve sektörümüz gibi biz de şirket olarak oldukça zorlu bir süreçten geçtik.” diye konuştu.

“Yedi yıllık türbülansı başarıyla atlattık”

15 Temmuz hain darbe girişimi, ardından gelen Rahip Brunson krizi, ertesinde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid pandemisi ve hemen ardından patlak veren Rusya-Ukrayna Savaşı’nın, öngörebilecek veya engel olabilinecek hadiseler olmadığını anlatan Yücelik, “Bu süreçte hükümetimizin aklıselim ve stratejik politikaları sayesinde, şirket olarak hissedarlarımızın da bize gösterdiği güvenle birlikte, bu yedi yıllık türbülansı büyük bir başarı ile atlatabildik. Erken attığımız adımlar sayesinde finansal yeniden yapılandırma ile tüm döviz borçlarını Türk Lirasına çevirerek yapılandırmış bir şirket olarak, Türkiye’de çok az şirketin sahip olabileceği bir finansal sağlamlığa eriştik. Bizim için artık önümüzdeki yıllar sadece büyümeyi, kârlılığı, teknolojik hamleleri ve Erzurum’un adını tüm dünyaya imza olarak attığımız başarılarımızı konuşacağız. Türkiye’nin çimento devlerinden biri olarak bölgemizin üretim, ihracat, vergi ve istihdamda şampiyonlarından biri olmak, bizleri her zaman gururlandırıyor.” dedi.

“Başarılımız asla tesadüf değil”

Holding olarak, Türkiye’de örneğine rastlanmayacak bir birliğin ve dirliğin hikayesi ortaya koyduklarını hatırlatan Yücelik, şöyle devam etti “Yönetim Kurulu Başkanımız Lütfü Yücelik’in 30 yıl önce Erzurumlu hemşehrilerimizi bir araya getirerek oluşturduğu ERÇİMSAN Holding, ilk günkü yapısını koruyarak bugünlere gelmiş ve hemşehrilerimizin gururu olarak Türkiye’nin dev sanayi şirketlerinden biri haline gelip sayısız başarıya imza atmıştır. Bugün İSO 500’de en büyük 500 dev sanayiciden biri olarak Aşkale Çimento adını görmek ve hemşehrilerimize bu hediyeyi vermek, tarifi imkansız bir mutluluktur. Üstelik KAVÇİM Fabrikamız hariçken yer aldığımız sıra, bu fabrikamızı da dahil ettiğimizde çok daha üstlere taşınmaktadır. Çevreye duyarlı, yeni teknolojileri etkin kullanan, kaliteli, yenilikçi ve sürdürülebilir üretim denilince akla ilk gelen şirketlerden biri olabilmek, tesadüfen sağlanacak bir başarı değildir. Hükümetimizin uyguladığı stratejik politikalar sayesinde, bizler gibi yüzde yüz yerli sermayeli holdingler, dünya pazarında boy gösteren üretim devleri haline gelebiliyor. Bu gerek bizim açımızdan gerekse ERÇİMSAN Holding’i örnek alan Anadolu şirketleri açısından büyük heyecan ve motivasyon kaynağıdır. Şirket olarak ülkemizin en iyi kadrolarını istihdam edip de birlikte çalışmış olmak, bu başarıya ulaşmamızın arkasındaki lokomotif olmuştur. Önümüzdeki dönemler, bizim bu başarıları daha çok konuşacağımız ve duyuracağımız dönemler olacak. Çimento, hazır beton, atık geri kazanımı, yenilenebilir enerji ve yeni teknolojiler alanında kendini büyüten bir grup şirketi olarak, Erzurum’un dünyaya attığı imza olmaya devam edeceğiz. Her zaman dediğimiz gibi, biz bahane üretmiyoruz, çimento üretiyoruz. ”