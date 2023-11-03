Van’ın İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerinin özverili çalışmaları ve kurumun sahip olduğu imkanlarla yapımına başlanan Erçek Flamingo Parkı tamamladı.

Erçek Gölü sahilinde bulunan ve yaklaşık 253 kuş türüne ev sahipliği yapan alanda kurulan park, şehrin kalabalığından kaçmak isteyenler için eşsiz bir deneyim sunuyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, yeşil alanlar, dinlenme bölgeleri, açık hava spor alanları, kafe ve gözlem noktaları gibi çeşitli alanların yer aldığı parkta, doğa gözlem dürbünü sayesinde flamingoların doğal yaşam alanları ve davranışları da yakından izlenerek, kuş gözlemciliği yapmak isteyenler için ideal bir fırsat sunuyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerinin özverili çalışmaları ve kurumun imkanlarıyla gerçekleştirilen Erçek Flamingo Parkı’nın bir başarı öyküsü olduğu belirtilerek, “Parkın yapımının her metrekaresinde fedakar personellerin emeği ve alın teri yer alıyor. Bu park, bölgenin doğal güzelliklerini ve flamingoların yaşam alanını koruma amacıyla tasarlandı. Yakın gelecekte hizmete açılacak olan bu park, bölge halkının doğal bir yaşam alanına erişimini kolaylaştıracak” denildi.