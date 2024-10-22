Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya; önümüzdeki yıl Nisan ayında yapacakları fuar için Kayseri OSB Fuar Merkezi’ne talip olduklarını söyleyerek; "AVM’de yeri olmayan yüzlerce üyemizden dolayı OSB Fuar Alanı’ndaki 25 bin metrekarelik alana da talibiz" dedi.

Gündeme ilişkin ve yapılan projeler hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Ercan Sarıkaya; OSB’deki fuar şirketinin kendilerini şikayet ettiğini söyledi. "Zihniyet bu olmamalı" diyen Başkan Sarıkaya; "OSB’deki fuara katılanların çok büyük bir kısmı, Kayseri’de üretim yapan sanayicilerimiz, kobilerimiz. Orada düzenlenen fuar da bana göre başarılı geçti. Sonuçta orada da bir emek var ve bizim kendi üyelerimiz başta olmak üzere düzenleyenlere de teşekkür ediyorum. Çünkü bu şehir için yapıldı. Ama ortada bir fark var, bizim fuarımız ticari kaygıyla yapılmıyor.. Biz kazanç peşinde değiliz, üyelerimiz kazanç sağlasın istiyoruz. Oradaki iş ticari, buna da karşı değiliz. Ama arada şöyle bir fark var; devlet bu kadar büyük bir yapıyı devletimiz yapmış bize vermiş, bizim de burayı işletmemiz gerekiyor. doğru işletmemiz gerekiyor. Doğru işletirken de sadece pazarlamak, satmak gerekmiyor. Çin ile mevcut kurla negatif pozisyondayız. Fuara ciddi anlamda bedel ödersiniz, üstüne çok ciddi stantlar yaparsınız ve bu maaliyetleri dönüp ürünlerin üzerine koyarsınız. Bugün 4 bin tane firmanın olduğu bir yerde fuarda 150 civarında firma vardı. Bugün Kayseri’de 4 bin tane üretici olacak, 150 tane firma var. Hazırda yılın 365 günü fuar gibi bir yer varken, üyelerimizin bugün başka yerlere bedeller ödeyerek fuara katılmasını bilemiyoruz. Biz karşı değiliz, 36 tane firmamız stant açtı. 21-22 tanesi ’biz katılmayalım’ dedi. ’Hayır, sözleşmeyi yapmışsınız çıkmayın’ dedim. Kendi yönetim kurulundaki üyelerimi çıkartmadım. Zarar vermememiz lazım, zaman daralmış, oraya yeniden katılımcı bulunması kolay işler değil. Bu kadar fedakarlık yaptık, karşı fuarı destekledik, o fuara gölge düşürecek hiçbir şey yapmadık. Ama onlar, fuar şirketi bizim yetki belgesini iptal ettirmeye çalışıyorlar. Zihniyet bu olmamalı, bu zihniyet doğru bir zihniyet değil" dedi.

"Kayseri OSB’deki fuar alanına talibiz"

Önümüzdeki yıl Nisan ayında yapacakları fuar için OSB Fuar Alanı’na talip olduklarını ifade eden Başkan Sarıkaya; "Nisan ayındaki fuarımızın hazırlıklarını yapıyoruz. Kararını aldık, AVM’deki mağazalarımızla gerekli istişarelerimizi yapacağız. Nisan ayında OSB Fuar Alanı’nı bize verirlerse talibiz. Önümüzdeki yıl Nisan’da biz, Ekim’de onlar fuar yapacak. AVM’de yeri olmayan yüzlerce üyemizden dolayı OSB Fuar Alanı’ndaki 25 bin metrekarelik alana da talibiz. Biz şehirde huzursuzluk istemiyoruz. Ortada ticari kaygıları olan birisi olunca bu iş olmuyor, herkes zorlanıyor. Pastayı büyütürsek hepimiz mutlu oluruz, pasta büyümezse kendi içimizdeki rekabetle bu şehir ve bu sektör hiçbir yere gidemez" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizde zihniyet devrimi gerekiyor"

Eğitim sisteminin masaya yatırılması gerektiğini kaydeden Başkan Ercan Sarıkaya; "Eğitimde 4+4+4, son 4’ü artık masaya yatırmamız lazım. İnsan kaynağımız var, heba ediyoruz. Liseyi de bitirecek diye zorluyoruz. O çocuk daha sonra mobilya sektörü değil hiçbir beden gücüyle yapılan sektöre girmek istemiyor. Verilen ücretlerin de insanları cezbetmesi gerekiyor. Bir insan sokaktan gelip makinanın başına geçemez. İstihdam Fuarı’nda AVM ve Mobilyacılar Odası olarak bir stant açtık. 105 kişi bize müracaat etmiş, gelmek istemiyorlar. Gençlerimizde bir zihniyet devrimi gerekiyor. İŞKUR’da da hatırı sayılır bir kayıtlı işsiz var ama gençler biraz iş tercih ediyor" diye konuştu.

"Üyelerimizin ödediklerini geri dağıtmayı öngörüyoruz"

Kooperatif olarak gerçekleştirdikleri projeler hakkında da bilgiler veren Sarıkaya; "TOKİ’ye 550-600 milyon civarında alışveriş merkezimizin mülk sahiplerinin ve diğer kobilerden borcumuz var. Bu üyelerimizin borcu, kooperatifimiz burada aracı, onlar bize biz de TOKİ’ye yatırıyoruz. Borcu biten 600 kişi de tapusunu aldı. Şimdi bu tarafta böyle bir borç var, büyük bir borç. Diğer tarafa geldiğimizde bu borç üyelerde, bizim mevcut kooperatifin de kredi borçlarının tamamını toparlamışız. Şu anda KUMS Tower, MOBİTEK ve diğer ticaret parselli gelirlerimiz hariç şuanda mevcut borçlarımızı kapattığımız gibi artı 350 milyon TL’deyiz. Kooperatifimiz aynı geçmişte Belsin’de olduğu gibi üyelerimize bize ödediklerinin tamamını geri dağıtacağımızı öngörüyoruz. Üyelerimizin şöyle bir talepleri var; deprem ve pandemiyle beraber müstakil ev talepleri var. Belediye başkanlarımızın bir iki tanesiyle istişare ettim, böyle bir alan yok. Üye diyor ki; ’bize para vermeyin, bir arasa alın, yetmeyen kısmını da biz tamamlayalım’. Demek ki sürdürülebilir projeler yürütüyoruz" dedi.