Bursa Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun ve Yönetim Kurulu üyeleriyle buluşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “ilçemizin tüm dinamikleriyle birlikte çalışarak, gelecek güzel yılların temelini bugünden atıyor olacağız” dedi.BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Orhan Torun ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Yenişehir’in büyümesi için kentin tüm dinamikleriyle bir araya gelmeye devam edeceğini belirten Başkan Ercan Özel, “Yenişehir’in geleceği adına ortak hedef ve amaçlarla hareket ettiğimiz YTSO Başkanımızla birlikte ilçemizi geleceğe taşıyacak projeler üzerine görüşme gerçekleştirdik. Turizmin, tarımın ve sanayinin gelişmesiyle birlikte Yenişehir’in de gelişeceğini biliyoruz. Bu amaç uğruna ilçemizin tüm dinamikleriyle birlikte çalışarak, gelecek güzel yılların temelini bugünden atıyor olacağız” diye konuştu.

‘YENİŞEHİR’İN BÜYÜMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi’nin plan revizyonlarıyla yatırım yapılabilecek hale gelmesini sağlayacaklarını ifade eden Başkan Özel, “İlçemiz gelişime açık, büyümeye müsait bir şehir. Yeterki, bunun için ortaya bir irade konulabilsin. Biz, Yenişehir’i büyütmek, yatırımın önünü açmak için çalışıyoruz. Yatırımcıları Yenişehir’e davet ediyoruz. Ancak bununla da yetinmiyoruz. Yenişehir’e yeni sanayi bölgeleri, özellikle Gıda Organize Sanayi Bölgesi’ni kazandırmak istiyoruz. Bu konuda YTSO ile ortak amaç için çalışıyoruz. Yenişehirli üreticinin ürünlerinin değer kazanacağız, ilçemizde istihdamın artmasına katkı sağlayacak her projenin paydaşı olmak için hazırız” ifadelerini kullandı.