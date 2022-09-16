Muğla Ticaret ve Sanayi Odası mevcut Başkanı Mustafa Ercan, 2022-2026 dönemi için başkan adaylığını açıkladı.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası mevcut Başkanı Mustafa Ercan, 2022-2026 dönemi için başkan adaylığını açıkladı.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odasına (MUTSO) Mevcut Başkan ve Başkan adayı olduğunu açıklayan Mustafa Ercan bir restoranda basın ile kahvaltılı programda bir araya geldi.

Ercan programda yaptığı konuşmada, "Muğla Ticaret ve Sanayi Odası yeni dönem seçimleri için başkanlık adaylığımı açıklıyorum. 43 yıllık ticaret hayatı geçmişimle Muğla ve tüm ilçelerinde bilinirliği olan bir iş adamıyım. İlimizde birçok sivil toplum kuruluşunda kurucu üyelik ve yöneticilik yaptım. Evli ve 2 çocuk babasıyım. Dünyanın en eski mesleki faaliyetlerinden ticaretin temsilcileri siz değerli üyelerimizin evi olan Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını 4 yıldır yürütmekteyim. Başkanlık yaptığım dönem, tüm üyelerimiz için şansızlık ve zorluklar içermekteydi. Küresel pandemi ve savaş koşulları dünya ve ülkemiz ekonomisini her açıdan çok olumsuz etkiledi. Bunlara ilaveten Muğla’mızdaki orman yangın felaketi de ilimiz ekonomisini oldukça olumsuz etkiledi. Bu dönemde karşılaşılan zorlu şartlara rağmen üyelerimizin TOBB ve Bakanlıklar nezdinde sözcüsü olduk. Aynı zamanda pek çok projeyi de hayata geçirmeyi başardık. Bizler toplum hayatının vazgeçilmezi olan ticaret ve sanayinin hizmet ihtiyacını en üst düzeyde karşılamak için varız. Günümüzün şartları ve zorlukları ne olursa olsun mücadelemizi sizler için sürdürmekte kararlıyız. Bu bilinçle daha kapsayıcı çalışmalara imza atacağımız yeni bir döneme hazırız. Şahsi olarak hepiniz beni tanıyorsunuz. Hiçbir zaman bir grup veya oluşuma angaje olmadım. Odamızın yeni dönemdeki başkanlığına adayım. Aday olmaktaki yegâne amacım, odamızın ilkelerine bağlı, çoğulcu, demokratik, şeffaf ve yenilikçi, üyelerin hak, hukuk ve menfaatini hem koruyan, hem de saygı duyan bir yönetim sergilemektir. Yapacağımız daha pek çok güzel işler ve projelerimiz var. Devam eden ve bazıları da planlanmış ulusal ve uluslararası nitelikteki kıymetli projelerimizi bu yeni dönemde gerçekleştireceğiz. Bu anlamda ilk hedefim yenilikçi bakış açılarına güvendiğim genç arkadaşlarımla dinamik, donanımlı ve aynı zamanda liyakate dayalı bir yönetim kadrosu oluşturmaktır. Hiçbir zaman şahsi bir amaçla aday olmadığımı, olmazsa olmaz tek hedefimin siz değerli üyelerimizin haklarını korumak, faaliyetlerini kolaylaştırmak ve hak ettikleri yerlere, güven ortamı içerisinde ulaşmalarını sağlamak olduğunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. 15 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz Muğla Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimlerinde vizyon sahibi, liyakatli yeni yüzler ve projelerimizle Muğla ekonomisine, sosyal ve kültürel hayatına ve Muğla’mıza katkı sağlamak adına adayım. Muğla Ticaret ve Sanayi Odamızın tüm üyelerinin hakkını, hukukunu ve menfaatini korumak için çıktığım bu yolda hepinizin desteklerini bekliyorum" dedi.