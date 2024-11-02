Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bedensel engelli Ercan Kubaş ve eşi Aysun Kubaş tarafından kurulan Ercan Kubaş Tiyatrosu, bu kez de “Ecem Devler Ülkesi’nde” ismini taşıyan çocuk oyununu minik yüreklerle buluşturdu.

Ayvalık Belediyesi’ne ait Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde sahnelenen tek perdelik çocuk oyununa Sinema-TV oyuncusu Tevfik İnceoğlu’ da katılarak destek verdi. Kubaş çiftinin kızları Yağmur’un da görev aldığı oyununu, yaklaşık 150 çocuk ve 50 yetişkin izledi.

CHP Ayvalık İlçe Başkanlığı’nın katkılarıyla hazırlanan oyunu; CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı’nın yanı sıra ilçe yöneticileri de büyük bir keyifle izledi.