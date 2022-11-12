Otel Müdürü Muhammed Simeydi ise yangının kontrol altına alındığını, elektrik kontrollerinin ardından otelin tekrar açılacağını kaydetti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Erbil kentinde bulunan Kristal Otel’in restoran bölümünde sabah saatlerinde yangın çıktı. Otelden yoğun duman yükselirken, bölgeye 12 itfaiye aracı sevk edildi. Erbil Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Serkavt Kareş yaptığı açıklamada, yangının yemek yapıldığı sırada başladığını ve alevlerin restoranın diğer

Dakikalarca dil döktü ceza yemekten kurtulamadı: “İki şişe biradan ne olacak be abi”

Dakikalarca dil döktü ceza yemekten kurtulamadı: “İki şişe biradan ne olacak be abi”

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde bir otelin restoran bölümünde yangın çıktı. Alevler 12 itfaiye aracının müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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