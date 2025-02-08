Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Gençlik devletimizin, milletimizin en büyük hazinesi. Biz gençliğimizi eğer değerlerimize uygun bir şekilde yetiştirebilirsek bu hazinemiz değer itibariyle daha da katlanır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için Osmaniye’ye geldi. Osmaniye Valiliğini ziyaretinin ardından STK’lar ve Din Görevlileriyle toplantı yapan Erbaş, daha sonra Hacı Nuri Çomu 4-6 yaş Kur’an Kursunun açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Cenab-ı Hak 2 sene önce yaşadığımız büyük afette vefat eden deprem şehitlerimize rahmet eylesin. Yaralı tedavisi devam eden kardeşlerimize acil şifalar ihsan eylesin. Aziz kardeşlerim, en hayırlı merasimlerden birisinde birlikteyiz. Bu cümleyi niye kurdum? Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifine istinaden. Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir buyuruyor Peygamberimiz. Kur’an’ın öğrenileceği, öğretileceği bir binanın açılış merasimi de en hayırlı merasimlerden birisidir. Onun için ne mutlu bizlere ki bu atmosferi birlikte teneffüs ediyoruz" dedi.

Erbaş: "Gençlik devletimizin en büyük hazinesi"

Devletimiz bu yılı aile yılı ilan etti ailenin sağlam olması için küçük yaştan çocuklarımızı eğitimini vermemiz gerekli diyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Gençlik devletimizin, milletimizin en büyük hazinesi. Biz gençliğimizi eğer değerlerimize uygun bir şekilde yetiştirebilirsek bu hazinemiz değer itibariyle daha da katlanır. Bugün hamdolsun yirmi milyon kadar üniversite öncesi öğrencimiz var. Sadece öğrenci sayımız Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 20 milyon civarında, küçük çocuklarımız var okul öncesinden de önce onlarla beraber üniversite öğrencilerimiz topladığımız zaman 30 milyonu aşkın genç bir nüfusa sahibiz elhamdülillah. Bu zenginliğimizi devam ettirmemiz lazım, bunun için de ailemize sahip çıkmamız lazım. Onun için bu yıl devletimiz aile yılı olarak bu yılı ilan etti. Ailenin sağlam olması için bizim küçük yaşlarda çocuklarımıza iyilik nedir? Doğruluk nedir? Birlikte yaşama tecrübesi için hoşgörü nedir? Yalan söylemenin kötülüğü nedir? Bunları öğretmemiz lazım. Peygamber ahlakı böyle oluşur" diye konuştu.

- Erbaş: "Kurslarımızda hoca hanımlarımız şefkatiyle çocuklarımıza yaklaşıyor"

Bu kurslarda eğitim verecek hocaların sıkı bir eğitimden geçtiğini söyleyen Başkan Erbaş, "Biz 4-6 yaş kuran kurslarımızda görevlendirdiğimiz hocalarımızı ilahiyat fakültesi mezunlarından hoca hanımlardan seçiyoruz ve Milliyetim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz bir protokol doğrultusunda sertifika programına tabi tutuyoruz. 360 kredilik sertifika programını bitirmeyen hiçbir hocamızı dört altı yaş okullarında, kurslarında görevlendirmiyoruz. Orada üç yüz altmış saat çocuk eğitimi nasıl olur? Çocuk gelişimi nedir? Bu alandaki pedagojik formasyon dersleri nedir? Bunları en güzel bir şekilde öğreniyor, ondan sonra o sertifikayı alanlar bu derslere giriyor. Çok titiz davranıyoruz. Çünkü çocuklar bize emanet ya, Allah’ın emaneti ne güzel söyledi kardeşimiz biraz önce. Allah’ın emaneti, Allah’ın emanetini teslim ettiğimiz emin eller olmalı. Bunlar da işte bizim hoca hanımlarımız, hoca hanımlar. On bin civarında hoca hanım. Hepsi hoca hanımlardan oluşuyor. Buna önem veriyoruz. Annelik şefkatiyle, annelik şefkatiyle çocuklarımıza yaklaşıyor. O yüzden değerli kardeşlerim bu projemizi bizim desteklememiz lazım" dedi.