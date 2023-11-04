Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener’in Grup Toplantısı’nda “Hamas ile İsrail terörü aynı şeydir” sözlerine ilişkin, “Ümmetin onurunu kurtarmaya çalışan Hamas ile katil Siyonist rejimi bir tutmak nasıl bir nasıl bir akıl tutulmasıdır” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin İl Başkanları Eğitim Toplantısı öncesi parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbakan, Yeniden Refah Partisinin ulaştığı 300 bin üye sayısından İsrail’in Gazze’deki sivilleri katletmesine kadar birçok konu başlığına değinirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in geçtiğimiz hafta TBMM Grup Toplantısı’nda “Hamas ile İsrail terörü aynı şeydir” sözlerine ise sert cevap verdi.

Erbakan, yaptığı konuşmada, partisine Ekim ayında birçok üyenin katıldığını belirterek, “Yeniden Refah Partisi olarak Ekim ayı içerisinde kendi rekorumuzu kırarak 23 bin üye kaydı gerçekleştirdik ve 300 bin üye sayısını aştık” diye konuştu.

ABD ve Avrupa’nın Siyonizm’in emrinde olduğunu vurgulayan Erbakan, bu duruma karşı siyasi, ekonomik ve askeri alanda “Büyük Türkiye” için daima çalışacaklarını vurguladı.

Türkiye’nin zalimlerle mücadele ederek ümmetin her zaman ümidi olmaya devam edeceğini dile getiren Erbakan, “Türkiye’nin büyük olması yetmez bu zalimlerle mücadele için 2 milyar İslam alemini bir araya getirmek gerek. Bu yönde adımlarımızı atmamız lazım. SWAP anlaşması dolayısıyla kapılarında bekliyorsak ve 30 yıl öncesinin teknolojisi F-16 uçakları versinler diye aylardır bekliyorsak onlara bir şey söyleyemiyorum” ifadelerini kullandı.

İsrail’in saldırıları karşısında Müslüman ülkelerin başkanlarına çağrıda bulunan Erbakan, sadece kınamanın yetmeyeceğini söyledi.

TBMM Genel Kurulun’da Mehmetçiğin Gazze’ye gitmesi gerektiğine dair yaptığı açıklamayı hatırlatan Erbakan, şöyle konuştu:

“Yıllarca abluka altında yaşamaya mahkûm edilen Gazze’deki Filistin halkının İsrail saldırıları nedeniyle maruz kaldığı yoksunlukların hafifletilmesi amacıyla, Türkiye’den ve dünyadan sağlanan insanî yardımların, Türk Kızılayı, Filistin Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinin işbirliği ile doğrudan mağdur ve muhtaç insanlara ulaştırılması için gerekli olan, karada güvenli bölge, denizde güvenlik koridoru oluşturmak üzere, Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca, hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bir yıl süreyle Gazze’de görevlendirilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in geçtiğimiz hafta TBMM Grup Toplantısı’nda “Hamas ile İsrail terörü aynı şeydir” sözlerine de tepki gösteren Erbakan, “Türkiye’deki bazı akıllılar çıkmış bebek katili İsrail’i Hamas ile bir tutuyor. Ümmetin onurunu kurtarmaya çalışan Hamas ile katil Siyonist rejimi bir akıl tutulmasıdır. Muhalefetin bazı çok önemli isimlerinde bile bu vicdan ve akıl tutulmasını görüyoruz. İğneyi kendinizi çuvaldızı da başkasına batırın. Bin kilometre uzaktan, konforlu mekanlarınızdan ahkam kesmek kolay tabi. 75 senedir Filistin halkına yapılan zulmün 10’da 1’i size yapılsa siz neler yapardınız kim bilir?” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Erbakan, partiye yeni katılan üyelere de rozetlerini taktı.