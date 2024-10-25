Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan ile ilgili çağrısına ilişkin, “Böyle bir durum Türkiye’nin hayrına ve yararına değildir. Bu bir acziyettir, teslimiyettir, 40 yıllık mücadelemize ve şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlıktır. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi, teröristbaşından yardım istememiz anlamına gelir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, ordumuzu, güvenlik güçlerimizi aciz gösterir” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Abdullah Öcalan’a yönelik “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” sözlerini eleştirdi. TUSAŞ’a düzenlenen saldırıya değinen Erbakan, şehitlere Allah’tan rahmet ve yaralılara şifa diledi. Erbakan, “Bizler terörü kimden, nereden gelirse gelsin, hangi amaçla neye hizmet ediyor olsun kınıyoruz, lanetliyoruz. Buradan hain emelleri herkesçe bilinen ihaneti tescilli PKK terör örgütünün milletimize ve devletimize asla diz çöktüremeyeceğini bir kez daha haykırıyoruz” şeklinde konuştu.

Erbakan, TUSAŞ yerleşkesinin ön kısmında jandarma kontrol noktası olduğunu hatırlatarak, teriristlerin jandarma kontrol noktası ve plaka tanıma sistemini uzun namlulu silahlarla nasıl geçtiklerini sordu. Erbakan, “Bir güvenlik ve istihbarat zaafımız olduğu ve yetkililerin de ifade ettiği gibi terörün tam anlamıyla bitirilmiş olmadığını görmüş olduk. Tabii ki zaafların giderilmesi, tedbirlerin alınması ve olayın çok yönlü araştırılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Erbakan, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın TBMM’ye davet edilmesine değinerek, “Böyle bir olay milletimizin terörle mücadelesine, şehitlerimizin hatırasına vurulmuş ağır bir darbedir. 40 senedir Türküyle, Kürdüyle bu kadar kayıplar, şehitler verdik, mücadele ettik. Güvenlik güçlerimiz gözünü, kulağını kaybetti, on binlerce yavru yetim kaldı, eşler dul kaldı. Ekonomik, maddi, manevi, sosyolojik olarak ne büyük bedeller ödedik. Bütün bu mücadele bunun için miydi sorusu elbette ki soruluyor. Terör örgütü eylemleri yüzünden bölge geri kaldı, işsizlik, fakirlik aldı başını gitti. Sadece Türkler değil, batıdaki vatandaşlarımız değil, doğudaki vatandaşlarımız, Kürt kardeşlerimiz terör örgütünden zarar gördü” dedi.

Erbakan, çözüm için muhatapların siyasi partiler, STK’lar, kadim aşiretler ve Kürt vatandaşlar olduğunu belirterek, “Kürt kardeşlerimizin haklarının teslim edilmesi, bizim herkesten daha çok istediğimiz bir husustur. Milli görüş tarihi merhum Erbakan hocamızın bu konudaki konuşmalar ve icraatları hepinizin malumudur. Bütün bunlarla birlikte güvenlik güçlerimizden kundaktaki masum bebeklere kadar 50 bin insanın kanı elinde olan bir bebek katilinin, teröristin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuşturulması ve umut hakkından yararlanarak özgürlüğüne kavuşturulması her şeyden önce milletimizi ve devletimizi aciz gösterir. Böyle bir durum Türkiye’nin hayrına ve yararına değildir. Bu bir acziyettir, teslimiyettir, 40 yıllık mücadelemize ve şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlıktır. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi, teröristbaşından yardım istememiz anlamına gelir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, ordumuzu, güvenlik güçlerimizi aciz gösterir. Terörle masaya oturulmaz, terörle pazarlık yapılmaz, teröriste söz verilmez, teröristlerin sözüne güvenilmez. Oslo sürecinde ve hendek olaylarında benzer süreçler yaşandı” dedi.

PKK’nın tek başına lav edilmesinin işe yaramayacağını söyleyen Erbakan, “Yanımızda Amerika tarafından eğitilmiş, donatılmş, 140 bin kişilik terör ordusu konuşlandırılmışken, sadece PKK’da birkaç yüz kişinin silah bırakması bir anlam ifade etmeyecektir” diye konuştu.