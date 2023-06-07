Sinop Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yıl sonu resim sergisi gerçekleştirildi.

Sinop Sebahattin Ali Kültür Merkezinde gerçekleşen resim sergisinde yıl boyunca Sinop Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapılan 80 sanatsal görsel vatandaşlara sunuldu.

Sergi açılışında konuşan Sinop Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Metin Çalmaz, “Okulumuz 4 yıl önce eğitim ve öğretim hayatına başladı. İlk kuruluşunda ilke edindiğimiz ülkemizin ihtiyacı olan iyi yetişmiş önce insan, sonra vatandaş ve en sonunda da meslek elemanı yetiştirirken, mesleki becerilerinin yanında sosyal becerilerinin de gelişmesini sağlamak için eğitim öğretim hayatı boyunca mutlaka spor, resim ya da müzik faaliyeti yapmasına öncülük etmekteyiz. Biliyoruz ki, yetiştirdiğimiz insanın kalitesi arttıkça bundan hem ülkemiz, hem de toplum olumlu yönde etkilenmektedir. Bu bilinç doğrultusunda okulumuz idarecileri ve öğretmenlerinin yıl boyunca verdiği emeklerin sonucunun bir kısmını burada hep birlikte göreceğiz. Okulumuz gelişmesinde katkısını ve desteğini eksik etmeyen önce sayın valimiz ve il milli eğitim müdürümüz ile birlikte ilimizin diğer kurum müdürlerine okulum adına teşekkür ederim. Bizleri yalnız bırakmayıp, öğrencilerimizin bu heyecanlı gününde açılışımıza katılan tüm misafirlerimize teşekkür ederim” dedi.

Sergi hakkında bilgiler veren okulun görsel sanatlar öğretmeni Havva Kara ise “Sergimizde 1 yıl boyunca öğrencilerimizin yapmış olduğu sanatsal çalışmalar var. Tuvallerde genel olarak akrilik boya çalıştık. Akrilik boya kullanmamızın sebebi de kullanımının okul ortamına daha uygun olması. Haziran ayında da tüm çalışmalarımızı halkımıza sunduk. Tüm öğrencilerime teşekkür ediyorum. Beraber çok güzel çalıştık. Onlarla beraber güzel bir sergi çıkardık. Sergide 50 tane tuvalimiz var. 15 adet taş boyama tablomuz var. 15 adet de kara kalem çalışmamız var” diye konuştu.

Ayrıca Kara, serginin 11 Haziran Pazar gününe kadar halka açık kalacağı belirtildi.