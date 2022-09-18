Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “İktidar olduğumuz zaman aynen Kıbrıs Barış Harekatı’nın emrini Erbakan hocamızın verdiği gibi gelir gelmez bu adacıklardan kayalıklarda bir tane Yunan bayrağı bırakmayacağız” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “İktidar olduğumuz zaman aynen Kıbrıs Barış Harekatı’nın emrini Erbakan hocamızın verdiği gibi gelir gelmez bu adacıklardan kayalıklarda bir tane Yunan bayrağı bırakmayacağız” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 2. Olağan Kongresi’ne katılmak üzere Osmaniye’ye geldi. Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda coşkulu bir şekilde karşılanan Fatih Erbakan, burada bir konuşma yaptı.

"Geçmişte olduğu gibi bugün de kurtuluş Yeniden Refah’la yeniden Milli Görüş’le olacak" diyen Erbakan, “Yunanistan’la yaşanan gerginlikten dolayı çıktılar bir gece ansızın gelebilir dediler. Yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki bu gece bir türlü gelmiyor. Adamlar Ege’deki kaç tane adacıkta kayalıkta bize ait olan toprak parçasında çıktılar Yunan bayrağını diktiler. İnternette yabancı basında fotoğrafları var videoları var. Bayraklarını diktiler, kendi askerlerini çıkardılar. Pek çok vatansever emekli general emekli asker basın toplantıları yapıyor. Sosyal medyadan yazıyorlar bildiriyorlar. Yıllardan beri vatan toprağımız orada Yunan işgali altında hala daha ’bir gece ansızın gelebiliriz’ diyorlar. Biz Yeniden Refah Partisi olarak iktidar olduğumuz zaman aynen Kıbrıs Barış Harekatı’nın emrini Erbakan hocamızın verdiği gibi gelir gelmez bu adacıklardan kayalıklarda bir tane Yunan bayrağı bırakmayacağız. Ne dedik Erbakan hocamız için ’konuştuğunu yapan Erbakan’ dedik. Milli Görüşçü sadece konuşmaz konuştuğunu aynı zamanda yapar. Ege’de göz göre göre adam bizim toprağımız işgal etmiş asker çıkarmış bayrak dikmiş. Bunlara neden gerekli müdahaleyi yapmıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Fatih Erbakan’a partililer tarafından çeşitli hediyeler verildi.