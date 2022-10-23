Zonguldak’ta partisinin İl Başkanlığı Kongresi’ne katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve İYİ Parti heyetinin ABD ziyaretlerine tepki göstererek, "Dış güçlerle, dünya siyonizmiyle neyin pazarlığı yapılıyor" dedi.

Zonguldak’ta partisinin İl Başkanlığı Kongresi’ne katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve İYİ Parti heyetinin ABD ziyaretlerine tepki göstererek, "Dış güçlerle, dünya siyonizmiyle neyin pazarlığı yapılıyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Zonguldak İl Başkanı Necdet Sarı’nın tek liste ile aday olduğu kongre, partililerin katılımıyla gerçekleştirildi. Katıldığı kongrede konuşan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sözlerine Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden işçileri anarak başladı. Yaşanan faciada ihmal olduğu iddialarını dile getirerek sorumluların cezalandırılmasını isteyen Erbakan, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

23 Ekim 2005 tarihinde hayatını kaybeden annesi Hatice Nermin Erbakan’ı da anan Erbakan, "Sözlerimizin başında saliha bir kul olan Hatice Nermin Erbakan annemizin vefat yıldönümü dolayısıyla kendisine ve ahirete intikal etmiş bütün dava büyüklerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Bizleri de kendileriyle cennetinde buluştursun" diye konuştu.

"Hamburger yemeyi gazetecilerden niye saklıyorsunuz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretindeki 8 saatini soran Fatih Erbakan, "Millet İttifakı’nın en büyük partisinin genel başkanı kaçar gibi Amerika’ya gitti. Orada 8 saat ortadan kayboldu. Basın mensuplarını, koruma ordusunu atlatıp 8 saat ortadan kayboldu. Ne yaptınız 8 saat deyince, ’Hamburger yedik’ diyor. Hamburger yemek 8 saat sürer mi deyince 4 saat gidiş 4 saat geliş yol vardı onun için 8 saat oldu. Peki hamburger yemeyi neden gazetecilerden saklıyorsunuz. Bir insan 4 saatte gitse, 8 saatte gitse hamburger yemeye gazetecilerle, korumalarla beraber gidersin. Bunda gizlenecek ne var? Sadece bu değil İmamoğlu, belediye başkanı olur olmaz koşa koşa Londra’ya dünya siyonizminin en önemli kuruluşlarından birine gitti. O kuruluş kendisine ödül verdi. Orada konuşma yaptı. Arkasından Türkiye’de İstanbul kar esareti altındayken İngiltere Büyükelçisi ile gizli bir balık yemeğinde olduğu ortaya çıktı. Şubat ayında Amerikan büyükelçisi koşa koşa İmamoğlu’nu ziyarete geldi. Nedir bu gizli saklı görüşmelerin gündemi. Bu aziz milletten neyi saklıyorsunuz" dedi.

"Peş peşe sır ziyaretleri ne anlama geliyor"

CHP’nin ardından İYİ Parti heyetinin de ABD’ye gittiğini hatırlatan Fatih Erbakan, "Sadece bunlar değil, şimdi de altılı masanın diğer ortaklarından İYİ Parti heyeti tam da seçimlerin arifesinde Amerika’ya gidiyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşüyor. ’Efendim biz dış politikayı konuştuk. Irak, Suriye meselesini konuştuk.’ Şimdi sırası mı tam seçimlere giderken. İktidar olursunuz o zaman zaten Amerika ile masaya oturur konuşursunuz. Tam da muhalefetteyken seçimlerin arifesinde koşup gidiyorsunuz. Bundan daha da fecaati CFR olarak bildiğimiz Amerikan derin devleti, bu kuruluşun Ortadoğu ve Türkiye politikaları şefi açıklama yaptı. Açıklamasında ’İYİ Parti yetkilileri bizden randevu talep ettiler’ dedi. Onun açıklamasıyla bu da ifşa olmuş oldu. Bu noktada tabii ki aklımıza çok sorular geliyor. Altılı masanın seçim öncesinde peş peşe sır ziyaretleri ne anlama geliyor. Dış güçlerle, dünya siyonizmiyle neyin pazarlığı yapılıyor. Kapalı kapılar arkasında ne görüşülüyor. Bu milletten ne gizleniyor. Bunları sormak bizim de, aziz milletimizin de hakkıdır biz Yeniden Refah Partisi olarak" dedi.

İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Yavuz Erkmen’in de katıldığı kongreye ayrıca sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Kongrenin sonunda CHP’li Gelik Belediyesi Meclis Üyesi Tayfun Bektaş’ın Yeniden Refah Partisi’ne geçmesi nedeniyle parti rozetini Genel Başkan Fatih Erbakan taktı. Kongrede Fatih Erbakan’a üzerinde 3 bini aşkın madencinin isminin yazılı olduğu tablo ve Devrek bastonu hediye edildi.