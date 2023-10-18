Erbaa belediyesi tarafından yapımına başlanan yeni hastane yolunda asfalt serilmeye başlandı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl çalışmanın Erbaa’da bu güne kadar yapılmış en kapsamlı, en büyük ölçekli iş olduğunu söyledi.

Erbaa Belediyesi tarafından yapımına başlanan Yeni Hastane yolunda asfalt serme çalışmalarına başlandı. Su, kanalizasyon, yağmur suyu hatları, refüj, kaldırım ve aydınlatma çalışmaları tamamlanan yolda son aşamaya geçildi. Asfalt serilmesi için yapılan hazırlıkların ardından bugün Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Erbaa İlçe Müftüsü Bekir Ertürk ve Erbaa Devlet Hastanesi Başhekimi Muzaffer Baş’ın katılımıyla kurban kesilerek asfalt çalışmalarına başlandı. Yolun tamamlanmasıyla, D-100 kara yolunun mevcut güzergahının yanı sıra Kazım Karabekir Bulvarı üzerinden de hastaneye alternatif olarak ulaşım sağlanacak.

"İnsanlarımızı tehlikeden kurtarıp şehrin dışına çıkmadan hastaneye ulaştırmak"

Büyük ölçekli bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Biz bu çalışmaya çok büyük ölçekte yaklaşarak hazırlandık. Büyük ölçekten kastım şu insanlarımız hastaneye ulaşırken şehrin dışına çıkıp, 2 tane kavşak atlatıp tekrardan sanayi istikametine dönmek için çevre yoluna çıkmak zorunda kalıyorlardı. Bu da büyük bir tehlike arz ediyordu. Bizim yaptığımız bütün çalışma insanlarımızı tehlikeden kurtarıp şehrin dışına çıkmadan hastaneye ulaştırmak noktasında oldu. İnsanları tehlikeden kurtararak biz bu işi yapalım diye bu çalışmayı gerçekleştirdik. Artık netice alıyoruz. Altyapı çalışmalarımız, üstyapı çalışmalarımız refüjümüz, aydınlatmamız kaldırımlarımız hepsi neticelendi.” dedi.

"Mali açıdan en büyük ölçekli bir işti burası"

Yeni hastane yolu projesinin bu güne kadar şehirde yapılmış en kapsamlı proje olduğunu belirten Başkan Karagöl “Artık asfaltlama çalışmasıyla beraber belki de bu hastane burada var olduğu sürece altyapı ile ilgili, yolla ilgili sıkıntı yaşamayacağı bir yol olacak burası. Bu zamana kadar Erbaa’da yapılmış en kapsamlı, en büyük ölçekte, altyapısı mali açıdan en büyük ölçekli bir işti burası. Çünkü burada bundan önce imar yoktu. Bu yol bu bölgede imarın açılmasıyla beraber yeni açılan bir yoldu. Biz burada yumuşak zemini komple sıyırıp üstüne sert malzeme ekleyip altyapısına da çift sıra su, kanalizasyon, yağmur suyu giderlerini de çift sıra çekerek yarın bir gün yeni yapılaşmada bir daha problem olmasın, yol bozulmasın, hastane yolu aksamasın niyetiyle böyle detaylı bir çalışma yaptık. Vatana millete hayırlı olsun. Bu kapsamda bize milletvekillerimizin çok desteği oldu. Sağlık Bakanımızın çok desteği oldu. Karayolları Bölge Müdürümüzün de desteği oldu. Ben Sağlık Bakanımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlarımız olmak üzere Milletvekillerimiz Yücel Bulut, Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Cüneyt Aldemir olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız belasız asfalt çalışmalarımızı bitirip yolumuzu vatandaşlarımızın hizmetine açacağız.” diye konuştu.