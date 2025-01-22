Tokat’ın Erbaa ilçesinde zift yüklü tırda gizlenen iki kaçak göçmen, sürücüsünün şüpheli davranışlarıyla yakalandı.

Erbaa ilçesi D-100 karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda, bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde yapılan rutin denetim sırasında M.U. yönetimindeki 41 APU 077 plakalı tır, sürücüsünün şüpheli davranışları üzerine durduruldu. Yapılan incelemede, tırın dorsesinde gizlenmiş bir bölmede iki yabancı uyruklu kişi bulundu. Zift yüklü tırda yapılan detaylı aramada, U.E. ve S.N. isimli kaçak göçmenler tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü M.U., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kaçak göçmenler Tokat Göç İdaresi tarafından işlemlere tabi tutuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.