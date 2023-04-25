Tokat’tın Erbaa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktı, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Kaza, Tokat’ın Erbaa ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. Erbaa’dan Niksar istikametine seyir halinde olan M.A. yönetimindeki 41 ACC 027 plakalı BMW marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Sürücü M.A. ve araçta bulunan Y.A. Yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralılar Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.