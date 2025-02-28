Tokat’ta Erbaa Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayı öncesi fırınları denetledi.

Erbaa Belediyesi Zabıtası Müdürlüğünce Ramazan ayı öncesi ilçedeki fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirildi. Sabahın ilk ışıklarıyla fırınlarda denetim yapan ekipler, kullanılan malzemelerin son kullanma tarihlerini, hijyen kurallarına uygunluğu, çalışanların sağlık şartlarını ve üretim alanlarını kontrol etti. Eksikliği bulunan işletmeler hakkında idari işlem yapıldı. Denetimlerin Ramazan ayı boyunca süreceği belirtildi.