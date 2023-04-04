Erbaa Belediyesi tarafından düzenlenen Mucitler Bilim Şenliği’nde çocuklar bir ay boyunca eğlenerek öğrenecek.

Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezinde 30 gün süreyle açık kalacak Mucitler Bilim Şenliği’nin açılışını Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve ilçe protokolü birlikte yaptı. Matematik ve Mühendislik, Uzay ve Havacılık, Enerji ve Dünyamız başlıkları altında bilim şovları ve atölye çalışmalarının sergileneceği şenlik ilçede bulunan okullar ve çocuklar tarafından ziyaret edilebilecek. Tokat Valiliği ve Erbaa Kaymakamlığı’nın destekleriyle hayata geçirilen şenlikle çocukların bilimle buluşturulması, eğlenerek öğrenmeleri amaçlanıyor.