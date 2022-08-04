Tokat’ın Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, ilçede sanayi kültürünün oluştuğunu belirterek, “Buraya gelen firma fabrikasını büyütmek istiyor” dedi.

Tokat’ın Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, ilçede sanayi kültürünün oluştuğunu belirterek, “Buraya gelen firma fabrikasını büyütmek istiyor” dedi.

İhlas Haber Ajansı’nın yarıyıl değerlendirme toplantısı Tokat’ın Erbaa ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas, beraberindeki İHA heyeti ile Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl’ü makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karagöl, ilçede devam eden projelerle ilgili de bilgi verdi. Başkan Karagöl, Erbaa OSB’nin 24 aktif fabrika, 6 bine yakın istihdamı ile Tokat’ın en hızlı büyüyen sanayi şehri olduğuna vurgu yaptı. Erbaa’da sanayi kültürünün oluştuğunu belirten Başkan Karagöl, “Sanayi kültürü şehirde oluşunca o seviyeye gelen firmalar rahat ediyorlar. Çünkü insanlar özel sektörde fabrikada çalışıp emekli olabileceğini burada amcasından görmüş, dedesinden görmüş. Evde birinden görmüş. Buraya gelen firma fabrikasını büyütmek istiyor” diye konuştu.

Dron haberin vazgeçilmezi oldu

İHA Genel Müdürü Hamit Arvas ise ziyarette İHA’nın yerel, ulusal ve uluslararası alanlardaki çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı. Dronun haberin vazgeçilmez bir aracı olduğuna dikkat çeken Arvas, “Şu anda 106 tane dronla çalışıyoruz. Oldukça da memnunuz. Bin personelimiz var. 2 bin abonemize her gün haber üretiyoruz. Günlük ortalama 400’e yakın videolu haber servisi yapıyoruz. Medyanın servis sağlayıcısıyız. Her gün 600’den fazla web sitesi, 140’dan fazla televizyon ve gazeteye haber servis ediyoruz” dedi.

Başkan Karagöl’ü ziyarete İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas’ın yanı sıra Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Pazarlama Koordinatörü Burak Varlık, Spor Müdürü Mustafa Karagöl, Sivas Bölge Müdürü Göktürk Fırat ile Tokat Muhabiri Nurhan İçmez katıldı.