Erbaa Belediyesi tarafından 6 ay önce yapımına başlanılan Yeni Devlet Hastanesi yolu projesi tamamlandı. Başkan Karagöl çalışmaları 27 Ekim’de tamamlayıp Cumhuriyetin 100.yılında hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

25 metre genişliğinde duble yol, refüj, aydınlatma, kavşak düzenlemesi su, kanalizasyon, yağmur hattı, elektrik hattı, doğalgaz altyapısı tamamlanan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşıma açıldı.

Erbaa Devlet Hastanesi’nin arsa çalışmalarının 2012-2013 yıllarında yapıldığını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Erbaa Devlet Hastanemizin arsa çalışmaları 2012-2013 yıllarında dönemin belediye başkanı ve kaymakamımızın özverili çalışmaları ile tamamlanmış ve sonrasında hastanemizin yapılması ile ilgili dönemin Milletvekili Sayın Zeyid Aslan tarafından yatırım programına alınmış ve 2016 yılında hastanemizin yapım işi ihalesi yapılarak inşaatına başlanmıştır. Yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın sonucunda hastanemiz 2019 yılında hizmete açılmıştır. Tam donamlı 150 yatak kapasiteli Hastanemiz bugün sadece Erbaa’ya değil çevresindeki İlçelere ve yerleşimlere de hizmet veren bölge hastanesi konumuna getirilmiştir” dedi.

Başkan Karagöl “Böyle donanımlı modern bir hastanenin yolu o dönemde açılışa kısa bir süre kala apar topar topoğrafyasına, eğimine, yolun standardına ve alt yapısına bakılmadan yapılmıştır. Mevcut yolun hastanemize cevap vermemesi ve yetersiz kalması nedeniyle göreve geldiğimiz günden itibaren günlük yaklaşık 5 bin kişinin kullandığı, hem trafik güvenliği hem de insan güvenliği açısından tehdit oluşturulan yolun yapılması ile ilgili çalışmalarımıza başladık. Yapmış olduğumuz çalışmalarda hem D-100 Karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı hastane bağlantı yolunun planlanması hem de projelendirilmesi için imar uygulamaları çalışmaları yaptık. Hemşerilerimizin D-100 Karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarına çıkmadan en güvenli ve en hızlı şekilde hastaneye ulaşmaları için, Küçük Sanayi Bölgesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinden yeni hastane yolumuzun projelendirilmesi için imar uygulama çalışmaları gerçekleştirdik. Her iki yolumuz da 25 metre genişliğinde yol olup, orta refüjü, aydınlatması, kaldırımı, kavşak düzenlenmesi, alt yapısı su, kanalizasyon, yağmur hattı, elektrik hattı, doğalgaz altyapısı tamamen yeni yapılmış olup, bölgenin imara açıldığında da kullanıma hazır bir alt yapı haline getirmiş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

"Hemşerilerimizin hizmetine açmanın gurur ve onurunu yaşıyoruz"

Hastane yolunu tamamlayıp Cumhuriyet’in 100.yılında hizmete açtıklarını vurgulayan Başkan Karagöl “Yaklaşık 6 ay önce yapımına başlamış olduğumuz her iki yolumuzu da 27 Ekim 2023 Cuma günü tamamlayarak Cumhuriyetimizin 100.yılında hemşerilerimizin hizmetine açmanın gurur ve onurunu yaşıyoruz. Hastanemizin en başından itibaren Erbaa’mıza kazandırılmasında emekleri geçen; Hastanemizin arsasının oluşturulmasında ve tahsisinde emeği geçen bağışçılarımız; Sayın Ayhan Ata, Sayın Hüseyin Yavan, Sayın Seçgül Bulut’a, dönemin kaymakamı Sayın Abdulkadir Demir ve dönemin Belediye Başkanı Sayın Ahmet Yenihan’a, hastanemizin yapımında emeği geçen dönemin Milletvekili Sayın Zeyid Aslan’a, dönemin Sağlık Bakanı Sayın Ahmet Demircan ve yine dönemin Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’ya, teşekkür ediyorum. D-100 karayolu-hastane bağlantı yolumuzun yapımında bizlere destek veren başta Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’ya, dönemim Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu’na, dönemin Karayolları Genel Müdürü Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na, Samsun Karayolları Bölge Müdürümüze, Tokat Millet Vekillerimiz başta Sayın Yücel Bulut olmak üzere, Sayın Yusuf Beyazıt, Sayın Mustafa Arslan, Sayın Cüneyt Aldemir’e, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.