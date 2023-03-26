Tokat Erbaa Belediyesi Kahramanmaraş merkezli 2 deprem sonrası ilçeye gelen depremzedelerin katıldığı iftar programı düzenledi.

Hüseyin Şahin Yüzme Havuzunda düzenlenen programa Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Açık, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Yıldız, ilçe protokolü ve depremzedeler katıldı. Depremzedeler için tüm kurumlarla birlikte ellerinden gelen bütün desteği sağladıklarını önümüzdeki süreçte de yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Keşke bu afeti hiç yaşamasaydık. Maalesef kayıplarımız oldu. Kimisi sizler gibi şehirlerini bir süreliğine terk etmek zorunda kaldı. Burada bizlerlesiniz. Allah sağlık sıhhat uzun ömürler nasip eylesin sizlere. Maalesef bu yaşanan elim olayda acılarımız oldu. Kaybettiklerimiz oldu. Şifa bekleyenler var. Allah onlara tez zamanda şifa nasip etsin. Vefat edenlerde inşallah Allah katında şehit sayılsınlar. Biz öyle inanıyor, öyle dua ediyoruz. Ramazan ayı dolayısıyla beraberiz. İnşallah bugün oruçlarımızı berber açıp sağlıklı sıhhatli şekilde bayrama kavuşmayı Allah bize nasip eylesin. Elim bir afetten dolayı buradasınız ama biz sizleri misafir etmekten dolayı mutluyuz. Allah hiçbirinizin yokluğunu göstermesin. Bizler elimizden geldiğince burada yaşayan hemşerilerimizle bütün kurumlarımızla sizlerin her zaman yanınızdayız” dedi.