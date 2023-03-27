Ramazan ayında nöbetçi kamu görevlileri, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için aşevinde hazırlanan yemekler her gün belediye ekipleri tarafından servis ediliyor.

Yaklaşık 800 kişi için hazırlanan yemekler paketlenerek adreslere teslim ediliyor.

Ramazanda 800 kişiye her gün sıcak yemek ulaştırıldığını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Göreve geldiğimiz ilk yıl Ramazan çadırı kurmuştuk. Oradaki durum beni çok mutlu etmiyordu. Pandemiyle beraber biz başka bir sistem geliştirdik. Bunu devam ettiriyoruz. Ramazan çadırının bizim ölçeğimizde bir şehir için çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Aşevimiz zaten yoldan geçene, dışarda kalana yemek sağlıyor. Çadırı kurduğumuzda asıl ihtiyaç sahiplerinin oraya gelmediğini fark ettik. Veyahut ta bir engeli olan vatandaşımız çadıra gelemiyordu. Biz de bu süreçte bugün itibariyle 800 kişilik yemeği her gün evlere kadar bırakıyoruz. Biz kapı kapı dolaşıp iftarlıkları bırakıyoruz. Şehrimizin en uç noktasındaki bir vatandaşımız meydana gelip çadırdan yemeğini alamıyor. Bir engeli varsa gelip gitmek ona zül oluyor. O yüzden bizde belediyemizin araçlarıyla yemekleri paketleyip evlerine, adreslerine kadar bırakıyoruz” diye konuştu.