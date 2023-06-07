Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde Erbaa Belediyesi Bilim Kültür ve Sanat Merkezinin bahçesinde sergi açıldı. Kursiyerlerin yaptıkları eserlerin yer aldığı sergi 1 hafta boyunca açık kalacak.

Erbaa Belediyesi Bilim Kültür ve Sanat Merkezinin bahçesinde açılan sergide yıl boyunca Halk Eğitimi Merkezi ve Erbaa Belediyesi işbirliği ile açılan sergilerde üretilen ürünler sergilendi. Programa Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, ilçe protokolü, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

Yapılan çalışmaların Erbaa’ya kursiyerlere ve kursiyerlerin ev ekonomilerine katkı sağlayacağını belirten Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Bizlerde bazı hayaller kurmuştuk. Bizim ürünlerimiz çok güzel. Özellikle Erbaa yaprağımız kendisini kanıtlamış herkesin Erbaa adını duyduğunda talep ettiği bir ürün. Biz de ziyaret ettiğimiz yerlerde hep giderken bu yapraktan götürüyoruz. Ancak estetik gelmiyordu. 3 kiloluk, 5 kiloluk yaprak bidonu ile gitmek bazen nahoş oluyordu. Biz de dedik ki bu kurslarımızla beraber nasıl katkı sağlarız? Nasıl ortak paydada buluşuruz? Erbaa’nın motiflerini, Erbaa’nın çalışmalarını nasıl hediyelik eşya durumuna getiririz niyetiyle bir yola çıkmıştık. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve Halk Eğitimi Merkezi müdürlüğümüzün yaptığı bu çalışmalara bizlerde Bilim Kültür Sanat Merkezimizde ve Kadın Çocuk Yaşam Merkezimizde mekan sağlayarak destek olduk. Sizlerde çok güzel eserler ortaya çıkarttınız. Ben bu anlamda bizlerin bu hayalini gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ediyor ve kendilerine bir alkış istiyorum. Çünkü sizlerin sayesinde bizler de Erbaa’nın çalışmalarını gösteriyoruz. Hediye ediyoruz. Bu anlamda çok teşekkür ederim. Bulunduğumuz bu ortamda kadınlarımız kurslarımıza katılıyorlar. Kurslarımıza gelip burayı sahiplendiler. Bende istiyorum ki bu merkezler özellikle Erbaa’nın meydanında kadınlarımızın kafasında soru işareti olmadan güvenli, mutlu bir şekilde ulaşacakları bir nokta olsun. Bu gördüğünüz Hanife Büşra Konyar kızımızın ismini verdiğimiz yapıyı da inşallah büyüteceğiz. Bu alanı bir avlu haline getirip inşallah ilerleyen zamanlarda açacağımız sergilerimizi böyle günü birlik değil çadırlarda değil de sabit şekilde ürünlerinizi sergileyebileceğiniz bir mekâna kavuşmuş olacaksınız. Bu çalışmalar Erbaa’ya değer katacak. Bu çalışmalar kişisel gelişimlerinize katkı sağlayacak. Ev ekonomilerinize katkı sağlayacak” dedi.

Eğitim Öğretim Döneminde 551 kursun açıldığını 15 bin 463 kişinin sertifika sahibi olduğunu ifade eden Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak “2022-2023 eğitim öğretim döneminin kurslarını başarıyla tamamlamış olmanın memnuniyetini, kıvancını yaşamaktayız. Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde bu kurslarımızda da ortaya çıkan ürünleri Erbaalı kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerin sergisini gerçekleştireceğiz. Bir hafta süresince de bu ürünleri halkımıza tanıtmış olacağız. Öncelikle usta öğreticilerimizi ve bu kurslara katılan kursiyerlerimizi kutluyorum. Bu eğitim öğretim döneminde 26 farklı alanda 551 kurs icra edilmiş ve 15 bin 463 kursiyer sertifika almaya hak kazanmıştır. Bu çok önemli bir sayı Erbaa’mızda örgün eğitimi tamamlamış nüfusun 70 bin olduğu değerlendirildiğinde yüzde 21 gibi bir orana tekabül ediyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz her 5 kişiden birine ulaşmak suretiyle yaygın eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmiş durumda. Bu memnuniyet verici bir gelişme” diye konuştu.