Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün başarılı milli sporcusu Eray Şamdan, Dünya Şampiyonasında üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Cumhuriyetin 100. yılında gelen anlamlı madalya sonrası genç sporcuyu tebrik etti.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Cumhuriyet’in 100. yılında bir başarıya daha imza attı. Darıca Belediyesi’nin aynı zamanda Olimpiyat ikincisi olan milli karatecisi Eray Şamdan, Macaristan’da gerçekleşen Dünya Karate Şampiyonası’nda üçünü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Zorlu bir mücadelenin ardından madalya sevinci yaşayan başarılı sporcu Cumhuriyetin 100. yılında kürsüye çıkmaktan dolayı gururlu olduğunu söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da genç sporcuyu tebrik ederek, "Ülke olarak cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. 100. yılda Eray kardeşimizin başarısı bizleri daha da mutlu etti. Bu anlamlı günde kazanılan madalya dolayısıyla Eray kardeşimizi tebrik ediyorum. İnanıyorum ki Türkiye yüzyılında hem ülke olarak hem de Darıca Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi sporda da daha başarılı sonuçlar alacağız. Türk gençliği her şeyin en iyisini hak ediyor. Bizler de bunun için canla başla çalışmaya ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.