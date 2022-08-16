Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün milli karatecisi Eray Şamdan, Konya’da gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda çarşamba günü madalya avına çıkacak.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün milli karatecisi Eray Şamdan, Konya’da gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda çarşamba günü madalya avına çıkacak.

Geçtiğimiz yıl Tokyo’da yapılan Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye tarihinin Karate branşındaki ilk madalyasını kazandıran Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün sporcusu Eray Şamdan, bu yıl da Avrupa ve Akdeniz Oyunları şampiyonluklarını Darıca’ya kazandırmıştı. Şamdan, İslami Dayanışma Oyunları’nda tatamiye çıkarak madalya mücadelesi verecek. Milli yıldızın hedefi altın madalya.

"Ay yıldızlı bayrağımızı tüm kategorilerde en zirvede dalgalandırmak istiyoruz"

4 yılda bir gerçekleştirilen ve bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda 56 ülkeden 4200 sporcu katılıyor. 24 branşta gerçekleşen oyunlarda Karate müsabakaları 17-18 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Olimpiyat ikincisi, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Eray Şamdan, yarın Büyük Erkekler 60 kilogramda madalya mücadelesi verecek. Takım halinde zirveyi hedeflediklerini ifade eden Teknik Direktör Adnan Şamdan, "Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları’nda Türk Karatesini zirveye taşıyarak bize güvenenleri mahcup etmedik. Hedefimiz her turnuvada olduğu gibi bu organizasyonda da altın madalyanın sahibi olmak. Güçlü ülkelerden iyi sporcuların katıldığı bir turnuvada mücadele edeceğiz. Ay yıldızlı bayrağımızı tüm kategorilerde en zirvede dalgalandırmak istiyoruz" dedi.

"Başarılı olacağına yürekten inanıyoruz"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da milli sporcuya başarılar dileyerek, "Eray kardeşimiz olimpiyatlarda olduğu gibi aynı şekilde Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları’nda olduğu gibi İslami Dayanışma Oyunları’nda da Darıca’mızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. İnşallah yine zirvede yer alarak Darıca’mıza yeni bir madalya daha getirecektir. Darıca Belediyesi olarak her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.