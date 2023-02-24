Olimpiyat ikincisi ve Dünya Şampiyonu olan Eray Şamdan, İspanya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası için kamp çalışmalarına başladı.

Olimpiyat ikincisi ve Dünya Şampiyonu olan Eray Şamdan, İspanya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası için kamp çalışmalarına başladı.

İspanya’da 22-26 Mart tarihleri arasında yapılacak Avrupa şampiyonası hazırlıklarının startını veren Türkiye Karate A Milli Takımı, 18 Şubat tarihinde Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kampa girdi. 18 Mart’a kadar kampta hazırlıklarını sürdürecek olan takıma Darıca Belediyesi’nin Milli Teknik Direktörü Adnan Şamdan eşlik ediyor. Aday kadroda yer alan isimler arasından yapılacak seçmeler sonucu A Milli Takım’ın Büyükler Avrupa Şampiyonası belli olacak. Erkekler 60 kilogram kategorisinde yer alan milli sporcu Eray Şamdan da seçmeleri kazanarak kariyerinin 9. Avrupa Şampiyonluğu için tatamiye çıkacak.

Açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Adnan Şamdan, "Ardı ardına gelen depremlerle yüreğimiz enkaz altında kaldı. Yaralarımızı sarmak için canla başla mücadele eden herkese teşekkürü borç biliriz. Afet bölgesinde ne yazık ki çok sayıda antrenör arkadaşımız ve sporcumuz enkaz altında kaldı, kimisi hayatını kaybetti, kimisi yaralandı. Bir çoğu da maalesef evinden oldu. Yüreğimiz kan ağlasa da ülkemizin ayağa kalkması için bizde üzerimize düşeni yapmak zorundayız. İspanya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda al bayrağımızı göndere çekerek biraz olsun moral kazandırmak istiyoruz" dedi.

"İnanıyorum ki kazanacağımız madalyalar bizlere ileriye yönelik umut olacak"

Milli takıma başarılar dileyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Türkiye olarak asrın felaketinde yüreğimiz yandı. Darıca Belediyesi olarak de deprem bölgesine yaraları sarmak için canla başla çalışıyoruz. Bu zor günlerde en çok ihtiyacımız olan şey bir nebze de olsa bizlere tebessüm ettirecek güzel haberler duymak. Kulübümüzün de antrenörü olan Adnan Şamdan hocamız ve milli sporcumuz Eray Şamdan başta olmak üzere tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. İnanıyorum ki kazanacağımız madalyalar bizlere ileriye yönelik umut olacak" diye konuştu.