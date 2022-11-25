Kilis 7 Aralık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Koordinatörlüğü tarafından, Rektörlük Toplantı Salonu’nda, “Erasmus+’u Kazanan Öğrencilerin Bölüm Koordinatörlerine Yönelik Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Koordinatörlüğü tarafından, Rektörlük Toplantı Salonu’nda, “Erasmus+’u Kazanan Öğrencilerin Bölüm Koordinatörlerine Yönelik Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.

Toplantıya Uluslararası İlişkiler Ofisi personelleri ve farklı fakülte ve birimlerden Erasmus+ bölüm koordinatörleri katılım gösterdi. Toplantının sunumu Erasmus+ Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet Turanoğlu tarafından gerçekleştirildi. Erasmus+’un dijitalleşmesine değinen Turanoğlu, getirilen yeniliklerin üzerinde durdu. Daha sonra Turanoğlu, Erasmus+ öğrencilerinin gitmeden önce, oradayken ve de döndükten sonra bölüm koordinatörleriyle yapması gereken işlemlerin önemine vurgu yaptı. Online Learning Agreement işlemlerini detaylandıran Turanoğlu, dersler ile ilgili konularda koordinatörlerin rollerine ve diğer süreçlere değindi.

Turanoğlu, son olarak da Erasmus+ Without Papers (EWP) süreçlerini açıkladı ve bölüm koordinatörlerimizden bölümleri ile ilgili yeni anlaşma metinleri hazırlamalarını rica etti. Toplantı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.