Çatalan Çok Programlı Anadolu Lisesi, Erasmus+ projeleri çerçevesinde Çek Cumhuriyeti ve Avusturya ülkelerine gitti.

Çatalan Çok Programlı Anadolu Lisesi, Erasmus+ projeleri çerçevesinde Çek Cumhuriyeti ve Avusturya ülkelerine gitti.

Çatalan Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin hazırladığı Erasmus+ Ana Eylem Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği programı çerçevesinde “Okul Öncesi Çocukların Sağlıklı Beslenmesi Stajı” proje Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği çerçevesinde desteklenecek projeler arasında yer almıştı.

Çatalan Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Nuray Pişkin, projenin hazırlanmasında emek veren eski ve yeni tüm idareci ve öğretmenlere teşekkür ederek, "12 öğrencimiz ve 3 öğretmenimizin katıldığı bu proje öğrencilerimizin staj çalışmalarında okul öncesi çocukların sağlıklı beslenmesi için gerekli olan besinleri ve besin değerlerini öğrenerek sağlıklı besinlerin hazırlanması konusunda deneyim kazandılar. Böylesine kapsamlı bir proje ile katılımcı öğrencilerimiz mesleki bilgi, beceri, mesleki tutum ve iş alışkanlıklarını geliştirmelerine yönelik hazırlandı" dedi.

Yurt Dışı Staj Eğitimi Konusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaret edilerek Çatalan Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Nuray Pişkin ve refakatçi öğretmenlerce proje hakkında bilgilendirme yapıldı.