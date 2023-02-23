Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün proje ortağı olarak yer aldığı Erasmus+ Programı’nın "Computational Thinking in the Covid-19" adlı projesinin final toplantısı yapıldı.

Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün proje ortağı olarak yer aldığı Erasmus+ Programı’nın "Computational Thinking in the Covid-19" adlı projesinin final toplantısı yapıldı.

Projenin diğer ortağı Bilgi Stratejileri Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen final toplantısına İspanya, Romanya, Yunanistan ve Bulgaristan’dan toplam 16 eğitim yöneticisi ve öğretmen katıldı. Şaban Temüge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde gerçekleştirilen toplantıda raporlama süreci, yaygınlaştırma ve sürdürülebilirlik konuları ele alındı. Toplantılar 3 gün sürdü.

Çalışma öncesi ve sonrası yapılan anketler sonucunda projenin amacı olan Covid-19 döneminde Bilgi İşlemsel Düşünme Temelli Ders Planlama ve Uygulamaya önemli ölçüde katkı sağladığı görüldü.