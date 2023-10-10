Tekirdağ’ın Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Sustainable Environment a Key to Sustainable Life" adıyla Ergene ve Afyon ortaklığıyla gerçekleştirilen Erasmus projesinin Ergene ayağı tamamlandı.

Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Afyon Süleyman Demirel Fen Lisesi, Training 2000 (İtalya) ve Permacultura Cantabria (İspanya) ortaklığıyla yürütülen "Sustainable Environment - a key to Sustainable Life (Sürdürülebilir Yaşamın Anahtarı, Sürdürülebilir Çevre)" projesinin son ayağında hazırlıklar devam ediyor. Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde hazırlıkları devam eden permakültür bahçesinde, kekik ve lavanta fideleri İspanya’daki eğitimin ışığında toprakla buluşturuldu.

Proje ortaklarının ziyaretleri öncesinde son haline kavuşturulan alanda sonraki aşamada çiçek serası kurulması da planlanıyor.