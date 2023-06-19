Bulgaristan’ın Haskovo (Hasköy) kentinden Erasmus öğrencisi olarak Trakya Üniversitesine gelen anne Gülcan Ahmed ile kızı Fatma Hayrulla, hedeflerini ve mutluluklarını Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile paylaştı.

Anne Gülcan Ahmed Hayrulla ve kızı Fatma Hayrulla, Bulgaristan’ın Haskovo kentindeki Filial Haskovo’da tıp eğitimi alırken Erasmus programı aracılığıyla Trakya Üniversitesinde staj yapma fırsatı elde etti. Üç aylık staj programı, öğrencilere farklı bir ülkede sağlık hizmeti sunma deneyimi ve aynı zamanda kültürel anlayışı artırmaya yönelik bir fırsat sunuyor.

Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli eşliğinde Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu ziyaret eden Gülcan ve Fatma Hayrulla, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde geçirdikleri süre boyunca modern tıbbi ekipmanlarla donatılmış laboratuvarlarda çalışma imkanı bulduklarını belirterek, bu imkanların teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmelerine ve klinik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olduğunu vurguladı. Gülcan ve Fatma Hayrulla ayrıca, üniversitenin uluslararası öğrenci dostu olmasından ve akademik kadrosundan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Gülcan Hayrulla, "Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde staj yapmak benim için büyük bir fırsat oldu. Burada modern tıbbi cihazlarla tanıştık ve gerçek hastalarla çalışma şansı bulduk. Bu deneyim, mesleğimizde ilerlememize yardımcı olacak" dedi.

Fatma Hayrulla ise, "Trakya Üniversitesinde aldığımız eğitim bize yeni perspektifler kazandırdı. Farklı kültürleri tanımak ve uluslararası bir ortamda staj yapmak, kişisel ve mesleki gelişimimize katkı sağladı" diye konuştu.

Gülcan Ahmed Hayrulla ve kızı Fatma Hayrulla, Trakya Üniversitesinde geçirdikleri staj sürecinin sonunda edindikleri deneyimlerle, Bulgaristan’daki tıp eğitimlerine yeni bir yaklaşım kazandıracaklarını ve ileriki kariyerlerinde bu deneyimlerinden faydalanacaklarını ifade etti.

Son olarak anne-kız, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesindeki staj programının kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirtti ve ülkelerine döndüklerinde tecrübelerini diğer hekimlerle paylaşacaklarını söyledi.

Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli ise Erasmus programı için gelen öğrencilerin akademik ve sosyal açıdan kendilerini geliştirmelerini desteklediklerini belirtti. Uluslararası öğrencilerin farklı bakış açılarıyla birlikte eğitim serüvenine katkı sağladığını ve kültürel alışverişi teşvik ettiğini vurguladı.

Trakya Üniversitesinde çok özel anlar ve güzel hikâyelerle karşılaşıldığını belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da anne-kız Gülcan ve Fatma Hayrulla ile bu özel anlardan birine tanıklık ettiklerini söyledi. Bölgede eğitim ve sağlık alanında lider kurum Trakya Üniversitende soydaş öğrencileri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Rektör Tabakoğlu, Hayrulla ailesinin de Trakya Üniversitesinin sağlamış olduğu imkanlardan faydalanmasından mutluluk duyduklarını belirtti.