18 farklı ülkeden 49 yükseköğretim kurumu ve 75 temsilcinin katıldığı “Erasmus+ programında Yenilikler, Uluslararası Haftası” etkinliği, Alanya Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen “International Week by Alanya University” etkinliğinde, Avrupa Birliği’nin yurt dışı eğitim programı Erasmus projesi hakkında yenilikler, öğrenci desteği, işe alma araçları, yeni ortaklıklar, uluslararasılaşma fikrinin teşvik edilmesi ve kurumsal yeni ortaklıkların geliştirilmesi konuları konuşuldu.

“Erasmus+ öğrencilerin ufkunu genişletiyor”

Etkinliğin açılış konuşmasını Alanya Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörü Anna Maria Bielecka yaptı. Erasmus Plus+ hareketliliğinin Avrupa’nın en popüler eylemi olduğunu söyleyen Bielecka, “Etkinliğin amacı, Erasmus+’ta yaygın olarak anlaşılan yeni bilgi ve iyi uygulamaları paylaşmaktır. Diğer bir gaye ise uluslararasılaşma fikrini teşvik etmek, kişisel toplantılar yoluyla uluslararası ortaklığı güçlendirmek ve yeni ortaklıklar keşfetmektir. Erasmus+, 2021-2027’deki değişiklikler ve yeniliklerle ilgili çeşitli konuları karşılaştırmak ve tartışmak için harika bir fırsat. Alanya Üniversitesinin temel eğitim hedefi, öğrencilerimize eğitim gördükleri alanda en ileri düzeyde nitelikler ve onları geleceğin dünyasında başarılı kılacak bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Erasmus+ programı sayesinde mümkün olan hareketlilikler, öğrencilerimizin ufkunu geliştiriyor ve bilgi ve becerilerinin genişlemesine imkan sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Uluslararasılaşmak seçenek değil, zorunluluk"

Etkinlikte görüşlerini dile getiren Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, yaptığı konuşmada uluslararasılaşmanın önemine vurgu yaptı. Alanya’ya dünyanın dört bir yanından öğrenci ve akademisyenin geldiğini, yurt dışından Alanya’ya eğitim alanında gösterilen ilginin kentin gelişimine de önemli katkılar sağladığını söyledi. Eğitimin birleştirici gücüne vurgu yapan Prof. Dr. Mesut Güner, “Bugün 18 ülkeden farklı akademisyen ve kurum temsilcilerini üniversitemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Alanya Üniversitesi olarak, farklı bakış açılarını, deneyimleri ve kültürleri içine alan, çeşitliliği benimseyen ve herkesi kucaklayan bir topluluğun parçası olmaya kararlıyız. Eğitim alanında farklı ülke ve kültürlerle bir araya gelerek her alanda gelişime öncü olmak istiyoruz. Alanya Üniversitesi olarak uluslararasılaşmanın gücüne inanıyoruz. Bunun bir seçenek değil, bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz. Uluslararasılaşma, kültürel, akademik, rekabet ve iş dünyası açıdan çok önemli katkılar sağlar. Öğrencilerin farklı kültürlerle etkileşimde bulunmalarına ve dünya görüşlerini genişletmelerine imkan tanır. Öğrencilerin daha empatik, açık fikirli ve kültürel olarak farkındalıklı olmalarını sağlar. Farklı ülkelerdeki eğitim fırsatlarına erişmeye, iş birliği yapılmasına imkan tanır. Eğitim camiasının daha detaylı bir bilgi birikimine sahip olmalarını sağlar ve eğitimin kalitesini artırır. Bir üniversitenin küresel düzeyde daha fazla görünürlük kazanması, uluslararasılaşma ile gerçekleşebilir. Üniversitenin daha rekabetçi hale gelmesine yardımcı olur. Öğrencilerin küresel düzeyde daha fazla iş fırsatına erişmelerine ve iş dünyasındaki farklı kültürlerle etkileşimde bulunmalarına imkan tanır” diye konuştu.

“International Week by Alanya University” etkinliğine; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ekrem Kalan, Alanya Ticaret Odası Başkanı Eray Erdem de katılımlarıyla destek verdi.