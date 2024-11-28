DENİZLİ (İHA) – Erasmus projesi kapsamında Yunanistan, Bulgaristan ve Polonya’dan gelen öğrenciler, Merkezefendi Belediyesinin geri dönüşüm tesislerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

İlçe genelindeki çalışmalarına devam eden Merkezefendi Belediyesi, yurt dışından gelen misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi, Lütfi Ege Anadolu Lisesi öğrencileri ile birlikte Erasmus Zero Waste & Recyling projesi kapsamında Yunanistan, Bulgaristan ve Polonya’dan gelen öğrencileri, Pet Cafe ve Mama Üretim Tesisi ile 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde ağırladı.

Bugüne kadar birçok Erasmus öğrencisini ağırlayan Merkezefendi Belediyesi bu kez de Erasmus projesi için Türkiye’de bulunan Yunanistan, Bulgaristan ve Polonyalı öğrencilere, geri dönüşüm anlamında yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Lütfi Ege Anadolu Lisesi ve Erasmus öğrencileri, Pet Cafe ve Mama Üretim Tesisi ile 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrencilere çalışmalar hakkında görevliler tarafından detaylı bilgi verildi. Öğrenciler geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarını yerinde incelediler.