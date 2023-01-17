Kütahya’nın Gediz ilçesinde Mens Sana in Corpore Sano-Young Healthy Student isimli spor ve sağlıklı yaşam konulu Erasmus+ Gediz hareketliliği çerçevesinde 28 kişilik ekip Gediz’e geldi.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Mens Sana in Corpore Sano-Young Healthy Student isimli spor ve sağlıklı yaşam konulu Erasmus+ Gediz hareketliliği çerçevesinde 28 kişilik ekip Gediz’e geldi.

İspanya’dan 7, İtalya’dan 7, Bulgaristan’dan 7, Kocaeli Kartepe Suadiye Ortaokulu’ndan 7 ve Gediz Atatürk Ortaokulu’ndan 5 öğrenci olmak üzere; toplamda 33 öğrencinin katıldığı projede Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Atatürk Ortaokulu Müdürü Mehmet Aydın, konuk öğretmenler tanışma toplantısında bir araya geldi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Gediz Belediyesi’nin hazırlamış olduğu hediyeleri takdim ederek, projede yer alan öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.