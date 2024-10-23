İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Erasmus Günü etkinlikleri kapsamında 75. Yıl İlkokulu öğrencilerine ziyarette bulunarak, öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

Öğrencilerin çalışmaları hakkında öğretmenlerden bilgi alan Güney, bu projeler sayesinde öğrencilerin farklı kültürleri tanıma imkanı bulduğunu belirterek, yeni deneyimler kazandıklarını söyledi. Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren öğrenciler ise projelerini Güney’e tanıttılar. Öğrencilerin çalışmalarını inceleyen Güney, çalışmaları çok beğendiğini ifade ederek, "Çalışmalarınız hakikaten çok başarılı, çok güzel olmuş. Her birinizi tebrik ediyorum. Bu çalışmalarla siz değerli öğrencilerimiz farklı kültürleri tanıma imkanı bulurken, yeni deneyimler kazanmanıza da olanak sağlıyor. Başarılarınızın devamını diliyor, sizleri yürekten kutluyorum" dedi.