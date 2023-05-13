Kütahya’nın Gediz ilçesinde Erasmus projesi için ilçeye gelen Avrupalı misafirler Türk eğitim sistemine hayran kaldılar.

İspanya, Portekiz, Litvanya, İtalya’dan proje için Gediz’e gelen bir hafta boyunca çeşitli etkinliklere katılan Erasmus ekibi İlçe Milli Eğitim Müdür Mahmut Bahadur’u ziyaret etti.

Mahmut Bahadur ile bir süre sohbet eden ekip, ilçedeki eğitim kalitesi ve eğitim ortamlarının çeşitliliğine hayran kaldıklarını belirterek Erasmus projesi ile Türk eğitim sistemi ve eğitim ortamını tanıma imkanı bulmaktan büyük keyif aldıklarını ifade ettiler.

Misafirleri Gediz’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, ekibe bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ziyareti sonrası “Gediz KendinYap” atölyesinde robotik kodlama ve el sanatları atölyelerini gezerek farklı etkinlikler gerçekleştirdiler.

Gediz’de bulunmaktan ve Türk kültürünü tanımaktan büyük keyif aldıklarını ifade eden Avrupalı ekip hareketliliği tamamlayarak ülkelerine döndüler.