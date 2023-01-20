Kütahya’nın Gediz ilçesinde Mens Sana in Corpore Sano-Young Healthy Student isimli spor ve sağlıklı yaşam konulu Erasmus+ Gediz hareketliliği çerçevesi öğrenciler Yenigediz Gazetesini ziyaret ettiler.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Mens Sana in Corpore Sano-Young Healthy Student isimli spor ve sağlıklı yaşam konulu Erasmus+ Gediz hareketliliği çerçevesi öğrenciler Yenigediz Gazetesini ziyaret ettiler.

İspanya, İtalya, Bulgaristan, Kocaeli Kartepe Suadiye Ortaokulu ve Gediz Atatürk Ortaokulu’ndan 35 kişi Erasmus+ projesi çerçevesinde ilçede günlük yayın yapan gazeteyi ziyaret ederek bilgi aldılar.

1995 yılından beri yayınını aralıksız sürdüren Yenigediz Gazetesi idare ve matbaasına uğrayarak çalışmaları hakkında bilgi alan heyet gazetenin baskı aşamalarını da gördüler. Gazete yönetimi tarafından idareci ve öğrencilere kendi haberleri olan gazete verildiğinde büyük bir mutluluk yaşadılar.