Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Afyonkarahisar’da ebeveyn, öğretmen ve öğrenci olarak üç ana başlıkta çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Eraslan, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci’yi ziyaret etti. Ziyarette konuşan Eraslan, Afyonkarahisar’da uygulanacak eğitim politikalarını anlattı. Eraslan, "Biz SODİMER olarak Afyon’a çeşitli başlıklarda destek olacağız. Bunlardan bir tanesi de ‘anne-baba’ okulu. Özellikle dijital dünyada ebeveyn olmak başlıklı anne-babaların nasıl bir modern, dijital anne-baba oluru anlatacağız. Ayrıca burada bir dijital anne-baba atölyesi planlıyoruz. Dijitalleşen dünyada eğitim ve dijital ilişkisini kuracağız. Bakanımız Prof. Dr. Yusuf Tekin’de buna çok önem veriyor. Afyon’da üç ana başlıkta çalışacağız, ebeveynler, öğretmenler son olarak da öğrenciler" dedi.

Ziyaret daha sonra basına kapalı olarak devam etti.