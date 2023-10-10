Erzurum Kalkınma Vakfı (Er-Vak) Cumhuriyet’in 100.Yılı etkinlikleri için hazırlıklarını tamamladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Er-Vak Başkanı Erdal Güzel, Cumhuriyet düşüncesinin ilk telaffuz edildiği şehir olmanın gururunu taşıdıklarını hatırlatarak uzun süredir Cumhuriyet’in 100.yıl etkinlikleri için hazırlandıklarını söyledi.

İlk olarak ücretsiz dağıtılmak üzere ortaokul seviyesindeki çocuklara tarih bilinci oluşturmak ve Cumhuriyeti kuran şehir olduğumuzu öğretmek için "Erzurum’dan Yükselen Bayrak” isimli resimli bir hikaye kitabı hazırladıklarını ve 29 Ekim’de yine ücretsiz dağıtılmak üzere yüz yıl önceki gazete haberlerinden günümüze uzanan süreç içerisinde Erzurum’da Cumhuriyetle ilgili haberlerden oluşan “ Cumhuriyet Coşkusu” isimli bir gazete çıkaracaklarını belirtti.

“Cumhuriyetin Erzurum’a kazandırdıkları” anlatılacak

Güzel ,Erzurum Valiliğinin Cumhuriyetin 100.Yılı etkinlikleri içerisinde bir program hazırladıklarını bu çalışmayla Kongre binasında “Cumhuriyetin Erzurum’a kazandırdıkları” konulu bir panel sunacaklarını vurgulayarak her yıl düzenledikleri 27.Sultan Sekisi Toplantısını “ Cumhuriyet’e Giden Yol Erzurum’dan Geçti” konusuyla Ankara’da yapacaklarının müjdesini verdi. Güzel ,Cumhuriyet tohumu Erzurum’dan toprağa düşmüş ve Ankara’da filiz vermişti. Bu tarihi süreci hatırlatmak ve aynı heyecanı 100 yıl sonra tekrar yaşamak düşüncesiyle Erzurum’dan kalabalık bir Er-Vak camiasıyla Ankara’ya gideceklerini 28 Ekimde yapacakları “ Cumhuriyete Giden Yol Erzurum’dan Geçti” konulu panele tüm Erzurumluları davet ettiklerini duyurdu.

Ankara’ya bayanlarla çıkarma yapılacak

Güzel, kadınların Cumhuriyet sayesinde oldukça önemli kazanımlar sağladığının gerçeğini ortaya koymak düşüncesiyle panelistlerin tümünün Erzurumlu bayan öğretim üyelerinden oluştuğunun altını çizerek Ankara’da yapacakları etkinliğe Ankara Erzurumlular Dernekleri Federasyonu, ESAV, Ankara Erzurum Vakfı ile Kocaeli Erzurumlular Kültür Ve Dayanışma Vakfı’nın destek vereceklerini belirtip,100.yıl etkinlikleri çerçevesinde Ankara’da yapılan 9.Erzurum Tanıtım Gününde “Cumhuriyet’in Nabzının Attığı Şehir” isimli bir söyleşi yaptıklarını ayrıca 31 Ekimde İstanbul’da Pendik Kaynarca Erzurumlular Derneğinin yapacağı etkinliğe “ Cumhuriyet’e Giden Yol Erzurum’dan Geçti” konferansıyla dahil olacaklarını söyledi. Güzel , 29 Ekim’de Anıtkabirde yapılacak törenlere Dadaşlarla birlikte katılacaklarını duyurup yüreği Erzurum ve Cumhuriyet için çarpan hemşerilerini Er-Vak’ı takip etmeleri çağrısında bulundu.