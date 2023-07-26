Türkiye CW Enerji Yağlı Güreş Ligi’nin 6’ncı etabını oluşturan Yunusemre Belediyesi Geleneksel 8. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri için geri sayım başladı. 19-20 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonun tanıtım toplantısı Ortaköy’de yapıldı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu CW Enerji Yağlı Güreş Ligi’nin 6’ncı etabı olan Geleneksel 8. Yuntdağı Yunusemre Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri, 19 - 20 Ağustos tarihlerinde Ortaköy Er Meydanı’nda yapılacak. Bu yıl ilk kez uygulanmaya başlanan Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde tek ilçe belediyesi, Ege Bölgesi’nde ise tek belediye olan Yunusemre Belediyesi, bin 500 pehlivan, 68 başpehlivanı ağırlayacak. 7 etaptan oluşan lig çerçevesinde müsabakalarda elde ettikleri puanlarla ilk 24’e girmeyi başaran başpehlivanlar, gelecek yıl gerçekleştirilecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne doğrudan katılım hakkı elde edecek. Müsabakalar öncesi geri sayım devam ederken, alanda çalışmalar hız kazandı. Organizasyonun tanıtım toplantısı Ortaköy Yunuspark’ta gerçekleştirildi. Toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu İbrahim Türkiş, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu İl Temsilcisi Necip Denktaş, Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Yağlı Güreş Bölge Temsilcileri, Başpehlivanlar Ali Gökçen, Hüseyin İyican, Menderes Saltık, Hakan Çalışır, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve basın mensupları katıldı.

Güreşseverleri Yuntdağı’nda buluşturmaya hazırlandıklarını kaydeden Başkan Çerçi organizasyona tüm sporseverleri davet etti. Başkan Çerçi, burada yaptığı konuşmada, “Bu yıl 8’incisi düzenliyoruz. 19-20 Ağustos’ta güreşlerimiz olacak. 18 Ağustos’ta kortej yürüyüşümüzü yapacağız. Yaklaşık bin 500 sporcumuz katılacak. Bu ligin heyecan katacağına inanıyoruz. Tesisimizle, ekibimizle çok başarılı organizasyonlara imza attık. Bu yıl da hazırlıklarımızı yaptık, yapıyoruz. İnanıyorum ki büyük bir seyirci katılımı olacak. Spor kulübümüze yağlı güreşi dahil ederek yaklaşık 30 sporcu yetiştiriyoruz. 14 kategoride yaklaşık bin 500 sporcuyu ağırlayacağız. Tüm sporcularımızı ve sporseverlerimizi organizasyonumuza davet ediyoruz” diye konuştu.

Ege Bölgesinden lige giren tek belediye

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş de yeni bir federasyon olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yunusemre Belediyesi’nin Ege Bölgesi’nden lige giren tek belediye olduğunu dile getiren Türkiş, “Bizler eski bir federasyon değiliz. Geçen yıl kurulduk. O günden bu yana çalışıyoruz. Yağlı güreş Türk’ün en önemli unsurlarından biri. Bunu ülkemize nasıl yayar, dünyaya nasıl tanıtırız dedik. Bu anlamda bir format değişikliği yapılmasının önemini gördük. Güreşimizi endüstriyel hale getirmek için lig kurmaya karar verdik. Ciddi bir çalışma yaparak ligimizi kurduk. Hangi organizasyonun bu lige girmesinin araştırmasına girdik. Hemen hemen her bölgeden bir organizasyon yapılmasını istedik. Ege Bölgesi’nden Yunusemre Belediyesi lige girdi. Her konuda bize destek veren belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok güçlü bir şekilde geliyoruz. Ortaköy Er Meydanı çok güzel. Tüm şartları da karşılıyor. Tesisiyle, çalışmalarıyla, altyapısıyla Kırkpınar gibi bir organizasyon olacağına inanıyoruz” dedi.

Toplantının ardından Ortaköy Er Meydanı’nı gezen Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’den organizasyon hakkında bilgi aldı.