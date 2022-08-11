Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Yakutiye Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek olan Geleneksel Erzurum Ovası Güreş Festivali’nde Türkiye’nin en seçkin pehlivanları er meydanına çıkacak.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Yakutiye Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek olan Geleneksel Erzurum Ovası Güreş Festivali’nde Türkiye’nin en seçkin pehlivanları er meydanına çıkacak.

Erzurum-Tortum Karayolu’nun 5. kilometresindeki Soğucak Mahallesi karşısındaki Erzurum Ovası’nda 14 Ağustos pazar günü yapılacak olan güreşlere yaklaşık 400 sporcu katılacak. İran, Azerbaycan ve Gürcistan’dan da genç güreşçilerin katılacağı festival dolu dolu geçecek.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Ata sporumuz güreş; insanlık tarihinin başlangıcından beri yapılmakta olan dünyanın en eski sporlarından birisidir. Şanlı tarihimiz kadar onurlu ve asil bir geleneği temsil eden ata sporumuza sahip çıkmak bizim asli vazifemizdir” dedi ve tüm güreş severleri pazar günü yapılacak olan festivale davet etti

Uçar: “Pehlivanlar er meydanında güreşecek”

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar da, asırlar önce var olan ova güreşlerini yeniden hayata geçirdiklerini anımsattı. Başkan Mahmut Uçar, “Şehrimizin tarihine baktığımızda ilimizde ova köylerinde ova güreşlerinin yaygın olduğu bilinmektedir. Tarih ve medeniyet kenti Erzurum’un tarihi yüzü Yakutiye’mizde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey’le birlikte ova güreşlerini yeniden canlandırma kararı aldık. Sayın Başkanımıza ve ekibine yapılan işbirliğinden ötürü şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Türkiye’nin en iyi sporcuları, en iyi pehlivanlarının Erzurum Ovasında buluşacağına dikkat çeken Başkan Mahmut Uçar, Erzurumlu hemşehrilerimizi kıyasıya mücadelelerin sahne olacağı Geleneksel Erzurum Ovası Güreş Festivali’ne bekliyoruz” dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Battal Alpkılıç da, birbirinden değerli pehlivanlarım yetiştiği tarihi Erzurum Ovasında düzenlenen bu özel etkinlikten ötürü şükran duygularını ifade ederek, şunları söyledi;

“Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Bey ile Yakutiye Belediye Başkanımız Dr. Mahmut Uçar Bey’e tüm güreş camiası adına şükranlarımı sunuyorum. Zira Başkanlarımız güreş sporunun gelişimi için yıllardır spora ve sporcu kardeşlerimize yoğun çaba ve emek veriyorlar. Erzurum Ovası Güreşleri umuyorum ki sporseverlere güzel ve keyifli anlar yaşatacak. Tüm sporseverleri Erzurum Ovası’na bekliyoruz.”

Yapılan açıklamada gün boyu sürecek olan organizasyonda konuklara ata sporunun geleneği olan etli pilav ve ayran ikram edileceği bildirildi.