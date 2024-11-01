Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, ileri malzemelerde yenilikçi çözümler sunma vizyonu doğrultusunda Epsilon Kompozit’in yüzde 54 hissesinin devri için 22.3 milyon dolar karşılığında anlaşma sağladı.

Aksa Akrilik, havacılık, uzay ve savunma sanayii için yüksek teknolojili kompozit parça üretimi gerçekleştiren Epsilon Kompozit’in yüzde 54 hissesini devralmak için 22.3 milyon dolar karşılığında anlaşma sağladığını duyurdu.

Açıklamaya göre, bu stratejik iş birliği ile şirket, küresel pazardaki konumunu güçlendirmeyi ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor. Satın alma süreci, Rekabet Kurumu onayına tabi olduğundan, anlaşmanın, gerekli süreçlerin tamamlanmasının ardından resmiyet kazanması bekleniyor. İşlemin onaylanmasının ardından, Epsilon Kompozit, yüzde 100 Akkök Grubu Şirketi olacak.

“Aksa Akrilik ve Epsilon, küresel pazardaki konumlarını güçlendirecek”

Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş, bu stratejik iş birliğinin şirketin ileri malzemelerde yenilikçi çözümler sunma hedeflerine uygun olduğunu belirtti. Taş, “Epsilon Kompozit’in sahip olduğu teknoloji ve uzmanlık, şirketimizin büyüme hedefleriyle birleşerek, bize küresel pazarda büyük fırsatlar sunuyor. Bu satın almayla birlikte, yerli savunma şirketlerimize ve uluslararası sanayi kuruluşlarına katkımızı artırırken, kompozit sektöründeki dışa bağımlılığı azaltmayı ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Rekabet Kurumu’nun onayıyla bu sürecin tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Epsilon Kompozit’in Aksa Akrilik ile iş birliğinin, tüm uzay ve havacılık sektörüne pozitif etkisi olacağını belirten Epsilon Kompozit Genel Müdürü Abdullah Ocak, “Aksa Akrilik’in kurumsal vizyonu ile beraber, inovasyon ve kalite odaklı çalışmalarımız daha da güçlenecek. Bu yeni dönemde hem şirketimiz hem de ülkemizin savunma sanayiinde daha güçlü bir konuma ulaşmasını sağlayacak projelere imza atacağız. Yarım asırlık tecrübeye sahip şirketin havacılık başta olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik yüksek teknolojili tasarım ve üretim faaliyeti gerçekleştiren şirketimizin sürdürülebilir ve sağlıklı büyümesine katkı sağlayacağına inancımız tam” şeklinde konuştu.