Hatay’ın Erzin ilçesinde yer alan ve antik isimlerinden biri Issos olan ovada bulunan Epiphaneia (Epifaneya) antik kentinin gizemini aydınlatmak için çalışmalar başladı.HATAY (İGFA) - Hatay Arkeoloji Müzesi yetkilileri ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bilim insanlarının yürüttüğü çalışmaya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’tan destek geldi.

HMKÜ akademisyenleri Doç. Dr. Banu Özdilek ve Dr. Onur Tıbıkoğlu ile birlikte alanı ziyaret eden Savaş, hem antik kent kalıntılarını inceledi hem de yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kazıların hızlı bir şekilde ilerlemesini isteyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, çalışmalar için personel desteği sağlayacağını ve kentin değerlerine sahip çıkacaklarını bildirdi.

Hatay’ın dünyanın ilk yerleşim yerlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Savaş, “Hatay dünyanın ilk yerleşim yerlerinden bir tanesi. 50 bin yıl önce insan ayak izine rastlanılan bir şehirde yaşıyoruz. Buranın değerlerinin hem çıkarılması hem yaşatılması hem de dünyaya tanıtılması gerekiyor. Hocalarımız bu tarihi alanı dünyaya açmak istiyor. Biz de HBB ve Erzin Belediyesi olarak çalışmalara 12 ay boyunca destek vereceğiz" dedi.

Bilim insanları, meclis binasının olmasının Epiphaneia’nın demokratik bir yapıyla yönetildiğine, konser salonunun olmasının da sanata önem verdiklerine dikkat çekiyor.

Müzik salonunun akustiği için üzerinin tonozla örtüldüğünü vurgulayan arkeologlar, kazı çalışmalarındaki hedeflerinin sağlamlaştırma ve restorasyon olduğunu ifade etti.